國民黨花蓮黨部遭搜索 傅崐萁、朱立倫批賴清德司法迫害

國民黨立委傅崐萁今天在花蓮舉行反罷免團結大會。（記者王錦義攝）

2025/07/01 13:27

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕屏東地檢署偵辦國民黨涉嫌造假罷免連署書，檢方今天（1日）再度兵多路大搜索，其中包含國民黨花蓮縣黨部，而傅崐萁也剛好在今天上班日舉行反罷免造勢活動，黨主席朱立倫、立委傅崐萁出席活動受訪時，都痛批賴清德不斷用司法手段來恫嚇在野黨，傅崐萁說，今天還鬧出人命，要求賴清德放手回頭是岸，好好讓台灣人安居樂業，不要再追殺台灣人民。

朱立倫說，今天大家都非常難過傷心，在全台灣北、中、南、東，針對在野黨大搜索，相信這是民進黨發動所有司法檢調力量要殲滅、清洗在野黨，要把雜質全部打掉；這是台灣民主最大危機，當民主被司法操縱，當司法成為獨裁者最大工具，辦藍不辦綠，無限上綱就是要消滅在野黨。如果沉默大眾不站出來，明天被霸凌的對象就是你們，所以請大家一定要站出來，捍衛台灣民主，捍衛台灣司法公義。

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傅崐萁最後壓軸到場受訪時說，國民黨依法申請集會，賴清德所屬的這些檢調、司法人員在全台各地都搜索，不斷的用司法手段來恫嚇在野黨，現在用這種極端的手段來對付基層百姓，看看柯文哲被政治司法迫害今天收押9個月，不斷用檢調做政治司法迫害追殺，已經讓百姓的人格、名譽權摧毀，今天還出人命了，又讓一個家庭破碎，呼籲賴清德好好讓台灣人安居樂業，不要再追殺台灣人民。

傅崐萁隨後在支持者擁護下大進場，支持者揮國旗擠滿體育館。他上台致詞說，每天都忙到三更半夜要寫罷免答辯書實在沒空理，昨天看到罷免理由，真的無語問蒼天，其中竟然是因為他推動花東交通三法，難道東部人不能有高鐵，不能有環島高？真的欺負花蓮人，而財劃法平衡東西部發展，花蓮明年起每年多161億，老人換假牙、老人健保費都補助，執政者天天都在踐踏花蓮人，花蓮人要團結，再給他一點時間，完成蘇花安、花東快，讓代代子孫平平安安去台北。

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國民黨立委傅崐萁今天在花蓮舉行反罷免團結大會。（記者王錦義攝）

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