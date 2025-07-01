林俊憲組大罷免名人助講團 整合陸空戰力巡迴全台

民進黨立委林俊憲今天在立法院召開「八方支援挺ALL罷！林俊憲成立大罷免名人助講團」記者會。（圖由林俊憲辦公室提供）

2025/07/01 13:52

〔記者陳政宇／台北報導〕24件國民黨立委罷免案將於26日投票，民進黨主席賴清德宣示「與公民同行」。民進黨立委林俊憲今（1日）成立「大罷免名人助講團」，成員包括多位高知名度的媒體人、學者及罷團代表，整合陸空戰力巡迴全台、帶動人氣，因為大罷免結果將決定能否穩健執政，呼籲黨公職放下個人得失、全心全意協助公民創造歷史。

大罷免三階投票進入倒數，林俊憲今天在立法院召開「八方支援挺ALL罷！林俊憲成立大罷免名人助講團」記者會，邀請前立委陳柏惟、台師大東亞學系教授范世平、罷免王鴻薇「山除薇害」團隊發言人阿美、時事評論員周偉航，以及媒體工作者陳東豪、徐嶔煌、黃益中、陳敏鳳等人出席。

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林俊憲說明，罷團行動以深入市場等人潮聚集地掃街和宣講為主，但苦於缺乏足夠高知名度的政治人物或媒體人，難以發揮「母雞帶小雞」的效應，他的角色是擔任平台，提供罷團現在急需的媒體資源；他已陸續和各地罷團建立聯繫管道，無論人力、物力都盡可能協助，例如將宣傳車借給罷團使用。

林俊憲強調，大罷免進入最後衝刺階段，民進黨全體黨公職應暫且放下個人得失，全心全意投入，以能力所及的方式協助公民創造歷史，因為最終結果將直接決定民進黨未來能否穩健執政。

范世平表示，很高興為「大罷免、大成功」注入更多動能，未來無論是街頭宣講或地方動員，他將全力配合、盡最大努力支持。徐嶔煌指出，先前藍白兩黨任意刪減台電補助，可能造成電價無法穩定，進而影響企業運作，立法院未能就重大政策進行理性討論，已失去應有功能，他願意挺身而出、投入宣講工作。

從罷免團體的角度來看，阿美認為，若有立委、議員或媒體人協助進入市場、走上街頭進行宣講，對於擴大民意支持極為重要，在這個關鍵時刻，盼凝聚最大的民意。

陳敏鳳談到，行政與立法之間應有明確而合理的界限，國會的正常運作是整體社會運作的根基，因此願意投身宣講活動，為此目標努力。

陳東豪則說，這已非單純黨派之爭，而是國會最基本運作規則遭到破壞，許多媒體人加入助講、發揮社會影響力，為恢復國會正常運作盡一份心力。

黃益中回顧，青鳥運動對抗國會亂象的力量，從去年夏天延續至今，已凝聚成一股龐大民意，應趁勢結合空戰與陸戰力量，走入每一個鄉鎮市、一步一步宣講，讓民眾勇敢投下同意罷免票。

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