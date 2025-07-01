花蓮黨部反罷造勢前被搜索 蔣萬安：民眾會檢驗司法是否公平公正

台北市長蔣萬安。（記者陳逸寬攝）

2025/07/01 13:25

〔記者董冠怡／台北報導〕距離大罷免投票剩下25五天，台北市長蔣萬安利用假日站台抗罷、力保台北5席藍委，他今天出席北捷遊憩公司成立典禮前受訪，被問到走入基層的感想？風向是否已有變化？蔣萬安說，他會與藍委們一起度過難關。另，國民黨花蓮縣黨部今辦反罷免活動，卻在活動前2小時被搜索，是否司法追殺？他回應：「司法是否公平、公正，民眾都會檢驗。」

蔣萬安表示，台北5名藍委是去年民眾一票一票選出，在立法院表現有目共睹，強力監督也為民眾看緊荷包，地方上與市府密切合作，在各自選區推動各項建設，捷運新建、校舍改建、電桿地下化等，深受市民肯定，他一定會堅定和五名立委站在一起，度過難關。

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另有記者問，賴清德總統「團結十講」已到第三講，資深媒體人周玉蔻說效果很好，應該要繼續；蔣萬安語帶諷刺回應，「我也希望賴清德總統繼續講」。

也有記者問，「深綠」時事評論員溫朗東發文批評「團結十講」為嚴重戰略錯誤，宜儘速調整或喊停，如要延續，應聚焦具體內政。蔣萬安表示，不應忘記過去前輩對台灣的貢獻，中華民國總統更不該抹殺中華民國的歷史，也不該稱任何人是雜質。

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