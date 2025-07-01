罷團促為問政績效差向市民道歉 林沛祥：不是大聲就會贏

本土劇演員陳慕義（前排中）今天到基隆市七堵南興市場與罷團「基隆絕沛」合體，呼籲民眾出來投同意「罷免林沛祥，台灣不投降」。（記者俞肇福攝）

2025/07/01 13:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆市立法委員林沛祥的民間團體「基隆絕沛」，今天（1日）前往南興市場掃街拉票，呼籲民眾7月26日出門投下「同意」罷免票；「基隆絕沛」提案領銜人陳青逸說，7月21日電視辯論（政見）會上，他要求林沛祥從擔任立委500多天以來立法問政績效差向市民道歉，並交代去中國北京做什麼，也要為罵基隆人公開道歉。林沛祥回應，「不是大聲就會贏，不是大聲去羞辱對方就會贏」，呼籲支持者出來投不同意罷免票。

基隆市長謝國樑2024年面臨罷免案投票考驗，當時投票人總數為31萬797人，投票率50.44％，同意罷免票數為6萬9934票，不同意罷免票數為8萬6014票，罷免案被選民否決。依據選罷法規定，選舉人名冊由戶政機關在投票前20日開始造冊，基隆市選舉委員會將於7月22日公告選舉人總數。外界評估，若同意罷免票數衝高到8萬票，罷免林沛祥案篤定過關。

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演員陳慕義說，只要跟大罷免有關，他當然義不容辭力挺，一定會到場，7月4日開始全市大遶境後，罷團志工各自在本命區幫忙拉票，只要他有時間，就會全國各地到處跑。

他提到，台灣去年棒球12強得冠軍、「我們自己命名自己是台灣」，賴清德總統說對面的國家是台灣敵對勢力，以及罷免國民黨立法委員，這3件事讓台灣人越來越清楚想要什麼？越堅定台灣人要幹什麼？國民黨籍的前中廣董事長趙少康察覺氣氛不太對，隔空喊話「要中國國台辦不要再對大罷免發言」，以免幫大罷免助攻。

陳慕義質疑，林沛祥立委選上立委後太驕傲，連立委要做什麼都不知道，這是人格和品格問題，大罷免國民黨陣營已經緊張了，呼籲大家投同意票，換掉不合格立委。

林沛祥今天一如往常，一早就到路口舉牌，他說，這次最關鍵的是投票率，7月26日大家要出來反惡罷、投下不同意票，就和去年市長罷免案一樣，大家要再次站出來投不同意票，他相信勤能補拙，並反批罷團「不是大聲就會贏，不是大聲去羞辱對方就會贏」。

「基隆絕沛」提案領銜人陳青逸今天（1日）表示，7月21日電視辯論會上，要求林沛祥交代去中國北京做什麼？要林沛祥為罵基隆人道歉。（記者俞肇福攝）

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