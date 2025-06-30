國台辦再嗆賴「團結十講」數典忘祖 陸委會：2758決議案未涉台

陸委會今日強調，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議，據此建構所謂的「一中原則」，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。（資料照）

2025/06/30 19:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統日前在民進黨全代會談話，昨天發表「團結國家十講」第三講「憲政體制」。中國國台辦今日反嗆賴又一「歪理邪說」，扭曲2758號決議，再次進行謀「獨」挑釁，割裂兩岸法理歷史連結，完全是數典忘祖。陸委會強調，聯大第2758號決議案，從未涉及台灣地位。

賴清德29日在「團結國家十講」第三講特別強調，中華人民共和國不是中華民國的祖國，中華人民共和國沒有擁有台灣，很多藝人在中國謀生不易，當然也會被壓迫去說中華人民共和國就是祖國，這是不對的。

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賴清德提及，當前國安五大威脅，不只文攻武嚇，還有對我國家主權威脅。中國錯用聯合國大會第2758號決議文，在國際社會宣傳台灣是中華人民共和國的一部分。

中國官方第三度對「團結十講」做出回應，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，賴清德的講話無視島內各界的強烈反對聲浪，再次撕裂台灣社會民意，再次進行謀獨挑釁，變本加厲破壞兩岸關係。

朱鳳蓮指控，賴清德在講話中渲染所謂中國威脅，重彈台獨老調，升高兩岸敵意對抗，又是一通違背法理和歷史事實、罔顧島內主流民意的「歪理邪說」。

朱鳳蓮痛罵，賴扭曲聯大第2758號決議，挑戰國際法權威；偷換概念、混淆是非，繼續兜售兩岸「互不隸屬」謬論，割裂兩岸法理歷史連結，傷害兩岸同胞民族情感，完全是數典忘祖、背棄民族。

朱鳳蓮宣稱，「台灣是中國的領土，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人」，歷史經緯清晰，法理事實清楚，任何人任何勢力都無法否認，也不容否認；挑戰國家領土主權搞「台獨」分裂，只是絕路一條。

她更說，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局冥頑不靈的台獨本性，看透他們的虛偽面目，揭穿他們的拙劣伎倆，同我們一道堅定做民族復興的同行者，共謀祖國統一大業，共創民族復興偉業。

對此，陸委會表示，聯大第2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣地位，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。

陸委會痛批，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議，據此建構所謂的「一中原則」，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

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