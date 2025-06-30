為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦再嗆賴「團結十講」數典忘祖 陸委會：2758決議案未涉台

    陸委會今日強調，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議，據此建構所謂的「一中原則」，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。（資料照）

    陸委會今日強調，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議，據此建構所謂的「一中原則」，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。（資料照）

    2025/06/30 19:09

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統日前在民進黨全代會談話，昨天發表「團結國家十講」第三講「憲政體制」。中國國台辦今日反嗆賴又一「歪理邪說」，扭曲2758號決議，再次進行謀「獨」挑釁，割裂兩岸法理歷史連結，完全是數典忘祖。陸委會強調，聯大第2758號決議案，從未涉及台灣地位。

    賴清德29日在「團結國家十講」第三講特別強調，中華人民共和國不是中華民國的祖國，中華人民共和國沒有擁有台灣，很多藝人在中國謀生不易，當然也會被壓迫去說中華人民共和國就是祖國，這是不對的。

    賴清德提及，當前國安五大威脅，不只文攻武嚇，還有對我國家主權威脅。中國錯用聯合國大會第2758號決議文，在國際社會宣傳台灣是中華人民共和國的一部分。

    中國官方第三度對「團結十講」做出回應，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，賴清德的講話無視島內各界的強烈反對聲浪，再次撕裂台灣社會民意，再次進行謀獨挑釁，變本加厲破壞兩岸關係。

    朱鳳蓮指控，賴清德在講話中渲染所謂中國威脅，重彈台獨老調，升高兩岸敵意對抗，又是一通違背法理和歷史事實、罔顧島內主流民意的「歪理邪說」。

    朱鳳蓮痛罵，賴扭曲聯大第2758號決議，挑戰國際法權威；偷換概念、混淆是非，繼續兜售兩岸「互不隸屬」謬論，割裂兩岸法理歷史連結，傷害兩岸同胞民族情感，完全是數典忘祖、背棄民族。

    朱鳳蓮宣稱，「台灣是中國的領土，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人」，歷史經緯清晰，法理事實清楚，任何人任何勢力都無法否認，也不容否認；挑戰國家領土主權搞「台獨」分裂，只是絕路一條。

    她更說，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局冥頑不靈的台獨本性，看透他們的虛偽面目，揭穿他們的拙劣伎倆，同我們一道堅定做民族復興的同行者，共謀祖國統一大業，共創民族復興偉業。

    對此，陸委會表示，聯大第2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣地位，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。

    陸委會痛批，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議，據此建構所謂的「一中原則」，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播