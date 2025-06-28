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    曝中國野心「併吞台灣是第一步」 賴清德：不會因換誰執政而變

    民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德指出，中國把併吞台灣當作霸權擴張的第一步，絕不會因台灣換了哪個政黨、換了誰來執政而有所改變。（記者田裕華攝）

    民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德指出，中國把併吞台灣當作霸權擴張的第一步，絕不會因台灣換了哪個政黨、換了誰來執政而有所改變。（記者田裕華攝）

    2025/06/28 16:15

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德指出，中國過去一年多來對台文攻武嚇不斷，把併吞台灣視為民族偉大復興的國家政策，更是為了稱霸西太平洋，最終的目標就是改變以規則為基礎的國際秩序；故中國把併吞台灣當作霸權擴張的第一步，絕不會因台灣換了哪個政黨、換了誰來執政而有所改變。

    賴清德表示，他今年3月召開國安高層會議，將中國定位為境外敵對勢力，針對中國五大國安統戰威脅，提出17項因應策略；同時，希望全國人民團結合作，共同捍衛台灣主權，維護自由民主。

    賴清德說，無論受到任何的威脅與挑戰，我們都要繼續向前，絕不走回頭路，才不會辜負前輩犧牲奉獻，好不容易爭取而來的美好生活。

    此外，賴清德指出，為建構更好的民主，打造更好的台灣，要學習前輩犧牲奮鬥的精神，承擔新時代的使命。第一是「顧主權、護民主」，有主權才有國家，有民主才會有自由，要特別小心中國利用台灣的多元開放，進行統戰滲透，傷害民主。

    面對中國的軍事威逼，賴清德說，我們要持續強化國防力量，除了對外進行軍事採購，也連結民間研發能力，推動國防自主，建構全民防衛體系；對於中國滲透、統戰的威脅，必須提升全社會防衛韌性，結合公民社會的力量，參與、組織公民教育，提高媒體識讀能力，增強國安意識，團結國人，齊心抵抗分化。

    第二是「拚經濟、濟弱勢」，賴清德說，這一年多來全球政經局勢的快速變動，對台灣而言是挑戰、也是機會，必須提升台灣經濟韌性，立足台灣，布局全球，拓展國際多元市場。

    賴清德表示，要提升經濟韌性，就得了解各行各業的需求，改善投資環境，利用台灣科技與創新的優勢，吸引更多國外的投資來到台灣。同時，必須要協助國內中小企業轉型升級，調整台灣的經濟體質，提升國際競爭力。

    賴清德最後強調，在拚經濟的同時也要均衡台灣發展，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。因此，更要貼近公民社會，進行對話，理解各族群的需求，讓國家政策可以照顧到社會每個層面；另也要擴大投資公共建設，帶動地方繁榮，縮小城鄉差距，均衡台灣發展，讓人人安居樂業。

    民進黨今（28）日召開全國黨代表大會。（記者田裕華攝）

    民進黨今（28）日召開全國黨代表大會。（記者田裕華攝）

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