史丹佛師生拜會高市府 陳其邁︰期待能建構強韌夥伴關係

戴雅門博士、祁凱立博士及「史丹佛大學海外學習計畫」學生代表團與高雄市府團隊合影。（圖由行國處提供）

2025/06/24 09:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國史丹佛大學胡佛研究所Larry Diamond（戴雅門）教授與Kharis Templeman（祁凱立）教授，率領「史丹佛大學海外學習計畫」（Bing Overseas Studies Program,BOSP）學生代表團拜會高雄市長陳其邁；陳其邁代表市民熱情歡迎史丹佛師生，深切期待民主國家間能建構強韌的夥伴關係。

史丹佛大學海外學習計畫成員涵蓋政治、經濟、國際關係、工程與科學等領域的研究生與大學生，許多人是第一次造訪高雄。

請繼續往下閱讀...

陳其邁向訪團表達誠摯歡迎，肯定戴雅門博士與祁凱立博士對民主研究的卓越貢獻，並期待民主國家間能建構強韌的夥伴關係，維持區域和平發展。

他更把握機會介紹高雄，指出高雄是南台灣最大城市，也是台灣民主運動的重要發源地，作為台灣民主進程轉捩點的美麗島事件就發生在高雄，因此高雄對民主、人權、自由的價值特別重視。

在產業發展面向，高雄過去是重工業重鎮，近年積極轉型為高科技聚落，包括AI、半導體等高科技國際知名廠商皆選擇落腳高雄，傳統鋼鐵、石化產業也與新創科技結合，同時打造淨零城市，顯示城市產業結構正快速轉型。

面對地緣政治變化的挑戰，高雄也更積極推動與國際接軌、爭取投資，建立強韌的經濟生態系與夥伴關係。

戴雅門博士感謝市府熱情接待，回應市長陳其邁觀點與他的研究論點契合，強調唯有民主國家強化夥伴關係與整合，才能在全球局勢形成力量，持續維持區域穩定和平。

會談中，訪團成員也針對經濟產業、城市轉型、地緣政治、藝文產業等議題踴躍提問，Ariana Lee提問如何幫助藝文產業及增進城市軟實力、Viviana Chuquijajas則更提問盼更深入了解高雄產業面向，陳其邁均逐一回應，亦分享高雄發展演唱會經濟、人工智慧、民主治理、農漁業等政策方向，盼透過對話，增進國際學生對台灣及高雄的城市發展、民主進程的理解。

「史丹佛大學海外學習計畫」師生訪團拜訪高雄市府團隊，踴躍提問交流。（圖由行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法