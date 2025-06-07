桃園罷免呂玉玲須補件1652份 安全庫存綽綽有餘

立法委員呂玉玲。（資料照）

2025/06/07 20:44

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊指出，昨天已收到中央選舉委員會補件通知1652份，團隊收件存量3437份，已達補件要求的208％，明天將開始造冊。團隊發言人吉媽說，從一階開跑至今，團隊已默默努力大半年，志工像龜兔賽跑的烏龜，默默努力收集連署書，接下來也會盡快完成補件，迎向三階投票，民眾若還要交連署書，務必在明天前交給團隊志工。

中選會補件函文說明，罷呂案連署人數應達2萬8064人，第二階段原連署人計3萬2048人，刪除不合規定5636人，必須補件1652份。

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吉媽表示，現庫存數已達需補件數的2倍多，從5月3日送件當天起，桃五志工們認真到沒有休息，中午送件，晚上繼續出團收連署書，截至端午連假，1個月的時間，共計出了80場小蜜蜂，時數超過160.5小時，參加志工有309人次以上，還投了最少5000份的連署宣傳文宣，連署站也從未休息，「從一階開跑至今，團隊已默默努力大半年，在各界都不看好的情形下，能有現在的結果，大家當然很開心！」三階也會用比較歡樂的方式進行，拉近與民眾的距離催票。

桃五「罷呂清玲」團隊收到中選會通知，尚需補件1652份。（「罷呂清玲」團隊提供）

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