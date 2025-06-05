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    喊話要去中國 館長自曝拿到台胞證了

    館長在臉書PO文，表示已經拿到台胞證。（擷取自館長臉書）

    館長在臉書PO文，表示已經拿到台胞證。（擷取自館長臉書）

    2025/06/05 14:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢上月底突然宣布要前往中國，且要全程直播證明自己沒收錢，引發熱議。近日被問到怎麼還不去中國？館長才在直播中爆氣喊「你以為我不想辦快一點？拎北很想要現在馬上過去！」今天館長就在臉書PO文，表示已經拿到台胞證，「綠媒體可以拿去抹黑了」。

    館長前進中國的消息最近掀起網路熱議，立委王義川上週在自己的直播節目「憨川踹共」上酸館長自稱台胞證還沒辦好的事，「你如果還沒辦就不要在那吹牛，如果有去辦不可能辦這麼久。說什麼台胞證還沒辦下來，辦一個台胞證辦這麼久，你騙鬼喔？」

    館長近日則在直播中觀看王義川罵他的影片，並表示「你以為我不想辦快一點？拎北很想要現在馬上過去（中國）！」還當場催促他的助理小宇喊：「小宇你給我辦快點，你以為我不想辦快一點？拎北很想要現在馬上過去。」館長還說：「台胞證辦得慢一點錯了嗎？這樣你他X也要罵我？說得好像拎北不敢去，在那邊放屁。不然一起去啦！你辦比較快你現在去辦，我們一起去，敢不敢啦！憨川啊，一起去啊！」

    而今天館長就在臉書PO出自己的台胞證表示：「台胞證拿到了 綠媒體可以拿去抹黑了。」貼文下方，網友則留言表示：「恭喜館長即將前往中國發展，因為台灣讓你太失望了，之後也可以在中國定居」、「趕快去吧，慢走不送」、「讚喔～期待館長的直播」。

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