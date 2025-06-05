黃國昌質詢ing！考試院秘書長劉建忻突頭暈跌倒

立法院司法委員會今（5）日排審考試院「公務人員保障法部分條文修正草案」，考試院秘書長劉建忻在答詢時一度頭暈而跌倒。（擷自國會頻道-立法院議事轉播）

2025/06/05 11:19

首次上稿 10:18

更新時間 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院司法委員會今（5）日排審考試院「公務人員保障法部分條文修正草案」，考試院秘書長劉建忻在答詢時一度頭暈而跌倒，召委吳宗憲關心劉建忻臉色不好，劉建忻表示：「有慢慢回復」，請讓他完成這個任務，目前劉建忻在會議中答詢。

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劉建忻率保訓會主委蔡秀涓、銓敘部政務次長懷敘等團隊報告並答詢，登記第一位發言的民眾黨立委黃國昌先針對公務車、加班費等質詢劉建忻，隨後針對「公務人員保障法」部分條文修正草案質詢蔡秀涓，蔡秀涓答詢時，劉建忻陪同在旁，不過兩分鐘，劉建忻就站不穩，臉色蒼白、前後搖晃，疑似身體不適而跌倒，還把備詢台撞倒；黃國昌質詢到一半也嚇到，連忙用台語說：「唉唷，細膩（台語，小心的意思）。」

主席吳宗憲立即裁示休息，劉建忻在旁人攙扶下站起，連忙道歉，回到座位上喝了一口水，但未請假，仍堅守崗位備詢，後依吳宗憲安排，所有備詢人員改至官員席坐著答詢。

吳宗憲後來看劉建忻臉色仍不好，再度表達關心；劉建忻表示，有慢慢回復，請讓他「完成這個任務」。

劉建忻率保訓會主委蔡秀涓、銓敘部政次懷敘等團隊報告並答詢，當黃國昌質詢蔡秀涓答詢時，劉建忻站在後方，突然身體不適而跌倒。（擷自國會頻道-立法院議事轉播）

考試院秘書長劉建忻一度頭暈跌倒，但休息後目前繼續進行答詢中。（記者林曉雲攝）

立法院司法及法制委員會審查公務人員保障法部分條文修正草案，考試院秘書長劉建忻列席。（記者方賓照攝）

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