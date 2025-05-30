茶葉重鎮名間鄉興建焚化爐惹議 吳靜怡：南投縣府行政操守是跋扈無章

名間反焚化爐自救會近百鄉民，到公所、鄉代會門口舉白布條、旗幟，表達反對設立焚化廠的意見，並遞交陳情書給代表會。（資料照）

2025/05/30 11:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣名間鄉松柏嶺不僅是全台最大的茶葉集散地，其出產的茶葉更供應超過半數的手搖飲店。然而，當地原以山明水秀著稱的美好環境，如今卻因縣政府計劃興建焚化爐使各界擔憂。對此媒體人吳靜怡表示，不要裝傻了，台灣燒生活垃圾的總體量能一定足夠，只是燒事業廢棄物好賺，中央政府願意協助、地方政府願意用心少貪心，其實，留下茶葉故鄉不難。

吳靜怡在臉書PO文表示，南投縣政府從戶政系統核對簽名到名間鄉蓋焚化爐，都看出行政操守是跋扈無章，當大家討論名間鄉陳鄉長填寫罷免連署書是否字體端正時，更應該要關注名間鄉是全國最大的茶葉產區之一，生產的茶葉供應全國約40%的手搖飲原料，5月12日白沙屯媽祖200年來首次來到名間鄉，「守護茶鄉未來」議題被高度關注，信徒覺得是媽祖可能暗示對焚化爐計畫的示警。

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吳靜怡指出，名間為台灣最大產茶鄉，年產值上百億以上，當地居民憂心焚化爐每日運轉將排放含重金屬和戴奧辛等有毒物質的飛灰落塵，日夜飄降汙染茶葉、水稻等作物、土壤及地下水，縣府雖宣稱以公開態度溝通，但多場說明會通知時間倉促，不少居民在會前兩三天才得知消息，村裡佈告欄甚至沒張貼資訊，首場說明會僅提前口頭通知里長，導致許多在地居民抱怨「根本沒被通知到」，再次，說明會現場被質疑流於形式：鄉民提出質疑時，卻遭縣府人員拍照存檔；會後這些發言民眾陸續受到不同程度的「關切」甚至壓力，名間鄉長陳翰立透露，反焚化爐自救會曾懸掛200多條抗議布條卻被環保局全部拆除，而他本人也因違反《廢清法》（疑因布條問題）連吃3張罰單，移送行政執行處強制執行，民間普遍質疑縣府此類動作帶有威嚇性執法意味，嚴重破壞程序公正。

吳靜怡續指，縣政府計劃在名間鄉新民村興建「南投縣南部生活垃圾處理及再生能源中心」，每天將處理700噸，其中有多達450噸將燒事業廢棄物，這已超出縣內生活垃圾處理的公共職責範圍，顯然是為營利目的服務，根本談不上「公共建設」，南投縣的游顥立委有心力設立跨海澎湖服務處，但從來沒見立委在這重大議題有任何腳色，再強調一次，處理生活垃圾的重點是協調能力，難道南投縣縣長和台中、彰化都是國民黨籍，是不願意動腦，還是跟新竹縣一樣似乎貪圖興建焚化爐的利益而不顧鄉親高經濟產業？雲林、台東焚化爐因為弊案成為蚊子館，難道南投也要再玩一次。

吳靜怡分析，南投垃圾山的問題是累積好幾年不處理的問題，不是有沒有焚化爐的問題，環保署長應該推動「多元垃圾處理計畫」，畢竟現在沒有一個鄉鎮願意接受興建焚化爐，是否可以將興建費用轉化成讓南投堆積如山的生活垃圾優先消化，協調各縣市挪出事業廢棄物量能並給予補助。

吳靜怡直言，縣市首長都懂啦，不要裝傻了，台灣燒生活垃圾的總體量能一定足夠，只是燒事業廢棄物好賺，中央政府願意協助、地方政府願意用心少貪心，其實，留下茶葉故鄉不難。

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