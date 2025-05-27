拜會林佳龍 歐洲議員博斯納籲民主國家團結面對威權擴張

外交部長林佳龍26日上午接見歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾（Beatrice Timgren）及歐洲議會政策顧問符爾諾（Jens Vornøe）3人組成的歐洲議會議員訪台團。（圖由外交部提供）

2025/05/27 11:57

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（26）日上午接見歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾（Beatrice Timgren）及歐洲議會政策顧問符爾諾（Jens Vornøe）3人組成的歐洲議會議員訪台團。博斯納表示，他密切關注台海情勢，並對遭受強鄰威脅感同身受，民主國家應團結面對威權國家擴張的挑戰。

博斯納表示，他身為拉脫維亞人，不僅密切關注台海情勢，更對遭受強鄰威脅感同身受，面對威權國家擴張的挑戰，民主國家更應攜手團結合作，共同捍衛普世價值。

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林佳龍表示，感謝歐洲議會去年10月通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強調台歐雖地理上相隔遙遠，但因共享民主、自由與法治價值而緊密相連。

林佳龍也指出，台灣正積極推動強韌且多元的供應鏈體系，在當前複雜的全球局勢下，台歐合作打造更具韌性及永續性的非紅供應鏈尤為重要；外交部與文化部攜手推動2025年「歐洲台灣文化年」，也展現台灣的軟實力，今年不僅將有百件故宮文物赴捷克及法國展出，更將串連我國駐歐洲各館處擴大宣傳，使歐洲民眾透過一系列文化活動深入瞭解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。

博斯納表示，高度肯定這項文化交流計畫，並表示文化是人民自我認同的重要根基，樂見未來台歐文化連結更加深化。

外交部次長吳志中也於昨日午宴訪團。吳志中表示，台灣與歐盟不僅是共享自由、民主及法治等基本價值理念相近的夥伴，雙方經貿及投資交流也十分熱絡，面對中國武力威脅，台灣致力發展「不是今天」政策（Not Today Policy），包括展現自我防衛決心、加強與盟友合作，並鞏固國際社會對台灣的支持，三者缺一不可。

吳志中也說，感謝歐洲議會多次通過友我決議案，呼籲歐盟與台灣深化關係、支持台灣有意義的國際參與、並堅定維護台海和平穩定現狀。

博斯納於午宴表示，歐盟奠基於和平與經濟合作等核心理念，成功凝聚各會員國間的團結與繁榮，然而，面對當前愈趨複雜的地緣政治挑戰與潛在外部威脅，歐盟更應正視外部侵略者的威脅，守護歐盟價值體系，並加快整合歐洲國防工業體系，提升防衛自主。

丁荷蕾則說，歐洲議會通過友台決議案，不僅有助提升歐洲整體對台海與印太事務的瞭解，更是向中國傳遞「台灣並不孤單」的明確訊號，擴大國際間支持台灣的聲量，具有重要意義。

外交部指出，本次訪團是繼今年2月「歐洲議會跨黨派議員團」訪台後，第2個來自歐洲議會的訪團，展現歐洲議會對我國的高度重視與支持，外交部將繼續深化我國與歐洲議會的關係，建構堅實互惠的價值同盟網絡，共同捍衛印太區域的和平與繁榮。

外交部次長吳志中26日午宴訪團。（圖由外交部提供）

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