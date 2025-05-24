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    首頁　>　政治

    遭諷通告費很好賺 四叉貓揭藍白政治人物上通告比他還勤

    網紅四叉貓日前PO出所得稅單秀出自己的通告費。不料後續有網友大酸「原來真的都是民進黨給的」，還標註許多藍白政治人物，對此四叉貓傻眼並笑回「你TAG的這些政治人物，有好幾個上通告比我還勤」。（圖擷自臉書）

    網紅四叉貓日前PO出所得稅單秀出自己的通告費。不料後續有網友大酸「原來真的都是民進黨給的」，還標註許多藍白政治人物，對此四叉貓傻眼並笑回「你TAG的這些政治人物，有好幾個上通告比我還勤」。（圖擷自臉書）

    2025/05/24 09:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓日前PO出所得稅單，笑稱國民黨立委徐巧芯和民眾黨前主席柯文哲讓他賺到很多通告費。不料後續有網友大酸「原來真的都是民進黨給的」，還標註許多藍白政治人物，對此四叉貓傻眼並笑回「你TAG的這些政治人物，有好幾個上通告比我還勤，當然賺得比我還多啊！」

    網紅四叉貓時常在網路社群評論政治時事，本月初他PO出113年度綜合所得稅稅單，在上頭可看到4筆通告費，分別來自「民進黨高雄黨部」、「三立電視」、「壹傳媒電視」，及「世代傳媒」，4筆費用加起來高達58萬元，他笑稱要感謝國民黨立委徐巧芯和民眾黨前主席柯文哲，讓他賺到很多通告費。

    四叉貓昨透露，有網友PO文質疑「原來四叉貓所得真的都是民進黨給的」，在該文還標註許多藍白政治人物，並詢問「哥哥們上節目有賺這麼多嗎？」

    針對網友發文，四叉貓直言「這篇好笑到我要特別備份起來」，並指「傻孩子！不管是藍綠白政論節目，通告費公定價就是每小時3000元，我賺45萬元代表我去年錄了150小時，你TAG的這些政治人物，有好幾個上通告比我還勤，當然賺得比我還多啊」；此外，他在留言區也透露：「我都搭UBER去錄通告，去年搭UBER就花了15萬元，扣掉搭車成本很難賺啦！」

    不少網友也留言聲援四叉貓：「其實四叉喵賺的不是最多的，但是有確實報稅」、「那葉元之一定比你多」，四叉貓也回應「真的，然後小草檢討我這個誠實報稅敢公開報稅單的平民百姓.....」、「他（葉）應該是多我很多倍啦 XD」。

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