柯文哲：若公務員都反對京華城案，為何會過？林洲民：我也想知道

台北地院審理京華城案，傳喚前北市都發局長林洲民作證。（記者塗建榮攝）

2025/05/22 18:29

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今天傳喚台北市府都市發展局前局長林洲民作證，他證稱京華城案不是都市更新案，而是新建案，只憑都市計畫法第24條申請都更，北市府都委會還發明「韌性、智慧、宜居」城市為由給予20%容積獎勵，完全沒有法律依據，他希望這輩子不要再看到用這3個詞通過的都更、都計案；作證完畢後，前台北市長柯文哲問他「公務員如果都反對，為什麼會通過？」林洲民回稱「市長，我也想知道」。

詰問完畢後，柯文哲於陳述意見時說，「林洲民，很多年沒看到你了」，他心中一直有個疑惑，如果公務員都不贊成京華城案，那麼這案子是怎麼通過的？他絕對不是圖利、貪污的人，我也沒有對下面下指示，台智光案還是被我擋下來的，北士科也討論很久，審京華城案那時候也沒有人喊救命。

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柯文哲說，他第2任市長（2018年至2022年）任內，市長室根本沒有列管京華城案，當時最重要的是Covid-19新冠肺炎，其他比較不重要的事務都交給副市長處理，對付新冠疫情就來不及了，還管到京華城，有議員來講，他也就應付、應付。

程序走完2年有弊端 柯文哲：What happened？

柯文哲說，他的疑問是既然公務員都反對，怎麼會通過？他百思不得其解，如果真是這樣，這對中華民國來講是個危機，這是系統性的問題，整個程序走完2年後卻來說有弊端，他也很「Shock」，他也想知道「What happened？到底發生什麼事？」

林洲民最終回應指出，「我也很想知道為什麼會通過」，因為時任都發局二科科長楊智盛、總工程司邵琇珮等專業公務員以及多位都計委員的反對意見，都已以文字紀錄呈現在公文、會議記錄中，為什麼都委會、市政府最終還是通過，「我也不知道，我也很想知道究竟為什麼」。

林洲民喊「有人在揣摩上意」 審判長：證人個人猜測

林洲民說，離開市府後這段期間，他和部分當年的同仁還有聯絡，知道現在都發局的狀況很惡劣，紛紛請調、平調、甚至降調都有，因為不願再扛責任，公務員真的很委屈，他沒有答案。

林洲民接著說，有一種可能性是有人在揣摩上意，但立即被審判長制止，認為這已是證人的個人猜測，要求書記官不用記錄在筆錄內。

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