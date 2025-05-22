京華城案 林洲民作證：柯市府用3個形容詞魚目混珠送容積「這是不對的」

台北地院審理京華城弊案，今天傳喚前台北市都市發展局長林洲民作證。（記者塗建榮攝）

2025/05/22 12:55

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今天傳喚台北市都市發展局前局長林洲民作證，林洲民證稱，都更審議每一平方公尺都要經過精算，「該給的一定要給，不該給就不能給」，北市府卻以「韌性城市、智慧城市、宜居城市」等空泛的形容詞魚目混珠，給予京華城額外的20%超高容積獎勵，「這是不對的，我個人不能接受」。

林洲民為美國哥倫比亞大學建築學碩士，從事建築師40多年，是2014年至2018年柯文哲第一任市長時期的都發局長。

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林洲民回答檢察官詰問時說，都市計畫法24條規定的「土地權利人得配合分區發展計畫，自行擬定或變更計畫，附事業及財務計畫，向市府申請辦理都市計畫」，都發局可以接受民眾自行提案，但此條只是「概論」，就像規定走路開車不能闖紅燈一樣，更重要的是整體提案內容是否完整且合法可行，都發局收案後會詳加審理，包括容積、公設、回饋、利益分配、交通衝擊等，各科室皆會表達意見，送到都市計畫委員會後，都發局也會以報告人身分列席。

林洲民指出，在他任內京華城曾多次陳情，都發局都有予以回應，也有在晨會不定時向柯文哲報告，2016年監察院糾正北市府，認為京華城容積率為560%，沈慶京的訴求是主張1991年市府公告京華城樓地板面積120284平方公尺是永久保障，應永久保留，換算容積率為678%。

但都發局在他任內討論3年認為，120284平方公尺是京華城原本球體建築的樓地板，1991年的公告並未提及永久保存，若使用年限到了辦理「都更」才可能續採120284方案，但2021年拆除京華城原建物時，距離年限還有10年，不是都更案，地主於年限時自提都計方案，則應採「開發許可制」，自提方案中應具備完整的計畫，供都發局、都委會審議，方案的計畫書應該是厚厚的一本，「京華城案我沒看到那一本」。

林洲民說，他2018年離開市府，2021年他在報章媒體看到北市府以「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，給予「第三種商業區」基準容積率上限560％外加最高20％容積獎勵，換算樓地板面積18463平方公尺，「這是不對的，韌性、智慧、宜居都只是形容詞，並非專有名詞或術語，這是在魚目混珠」。

林洲民強調，都計審議每一平方公尺都要經過精算，「該給的一定要給，不該給就不能給」，京華城案歷經陳水扁、馬英九到郝龍斌3任市長，都是重中之重，他個人無法接受市府最終以空泛的理由給予容獎。

林洲民說，都發局有上千位公務員，多年來共同討論京華城容積的適法性，他相信就算他已離開，公務員也不會同意京案，去年9月他至北檢接受訊問，仔細閱覽離開後的2年期間都發局所有相關公文，看了1個多小時，他沒看到各科室任何一位公務員在公文上清楚表達「我同意」的意見，都是認為「不可以」，那些公文將永久存在，「我不知道市府怎麼會通過」。

檢方上午詰問後，續由前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂的律師詰問林洲民。

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