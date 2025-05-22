京華城只憑3個虛幻形容詞就通過容獎 林洲民：作文比賽嗎？

台北地院審理京華城弊案，22日傳喚前台北市都市發展局長林洲民作證。（記者塗建榮攝）

2025/05/22 20:16

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，傳喚柯文哲第一任台北市長時的都市發展局長林洲民作證，林洲民說，京華城案不是「都更案」，而是「新建案」，北市府給予京華城20％容積獎勵的「靭性城市」、「智慧城市」、「宜居城市」等3項理由，都是移花接木、魚目混珠的形容詞、不是專有名詞，「希望我這輩子不要再看到用這3個詞通過的都更案、都計案」。

林洲民證稱，都發局各科室審理本案的基層公務⼈員，和多數都委會委員都白紙黑字表達反對意見，不接受威京集團的提案，並清楚留下不同意的紀錄，但都委會最後仍然通過此案，決策過程令他無法理解。

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2016年監察院糾正北市府，認為京華城容積應由392％提高為560％後，林洲民和都發局同仁於扣除京華城捐出的3成土地後回算，容積率確為560％。沈慶京的律師問林洲民，都委會直到2018年才通過提高為560％，不覺得沈慶京受委屈嗎？林洲民回答，「人不是我殺的」，變更容積率的行政程序跑2年半「算很快了」。

黃景茂的律師許英傑問，未達都更年限的建物欲申請提早重建，採開發許可制，市府 有哪些引導市民配合市府開發政策的工具？林洲民說，都市計畫法的規定是最低標準，不是最高標準，自提方案需引據如土改、危老、耐震等各種法源，爭取合法容獎。

許英傑問，開發許可制是否允許維持或高於原本的樓地板面積，林洲民說，「哈、哈、哈，沒有」，隨即說「哈哈哈」不用記入筆錄，他說，沒有任何法規能保障樓地板面積，要視申請當時的法令決定，用完善的回饋市民計畫說服都委會委員給予容獎。

被問及市府以「韌性、宜居、智慧」城市為由，給予京華城額外20％容獎是否合理？林洲民長嘆一聲「哎」後說，當初他第一次在報章看到這些通過理由時，「我哎得更久」。

林洲民解釋，這3個詞是虛幻的形容詞，不是專有名詞，實際應以耐震標章、綠建築等級，依各自法規規定的等級，爭取2％至10％容獎，而「智慧城市」主張設置若干電動車充電樁，但現在這已明定於建築法規內，本來就該建置，這部分京華城等於什麼都沒做就等於拿到容獎。

林洲民一再強調，部分律師以都更案的條件來置辯，然而「京華城不是都更案，而是新建案」，距更新年限還有10年，根本不適用都更條例。

至於都計法24條雖讓民眾可自提方案，但這只是母法，市府仍須依各相關法令規定來審查是否給予容獎，每平方公尺都要精算，京華城只憑都計法24條，未提出容獎的法源，過於薄弱，只憑3個虛幻的形容詞就通過，「是在作文比賽嗎？」

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