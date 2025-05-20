印尼東努沙登加拉省議員拜訪黃偉哲 盼合作發展農業及教育

印尼東努沙登加拉省議員赴台南市府拜訪市長黃偉哲，期許發展農業及教育上的合作交流。（台南市政府提供）

2025/05/20 23:29

〔記者王姝琇／台南報導〕印尼東努沙登加拉省議員阿羅伊秀斯、馬塞利努斯今日蒞府拜會台南市長黃偉哲，雙方於會中就未來可能合作機會進行交流。

黃偉哲表示，歡迎2位省議員首次來訪台灣與台南，東努沙登加拉省是印尼農業和文化的重要城市，而台南是台灣的第1個城市，與東努沙登加拉省有著共同特色，未來希望無論是在學生交換、體育、球賽或校際交流，都能藉此次契機開啟未來雙方合作機會。

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黃偉哲也期許省議員回到東努沙登加拉省後，可促成與台南市的高中締為姊妹校，促成兩地高中生交換。更希望兩地的農產品可以合作，讓兩地市民可以品嘗到更多鮮甜的水果。

阿羅伊秀斯示，很榮幸來到台南見到黃市長，東努沙登加拉省的農業仍以傳統模式耕作，希望可以向台南學習先進的農業技術，也希望可以鼓勵東努沙登加拉省的學生來到台南學習，認為台南是一個非常先進的城市，希望可以透過此機會，未來能向台南有更多的學習與交流。

馬塞利努斯也表示，選擇拜訪台南市是因為台南是一個很先進的大城市，希望可以親自來到台南學習城市經驗，也很希望東努沙登加拉省的學生可以有機會來到台南學習，並且在體育或是球賽上能有進一步的交流機會，希望未來能很快實現。

東努沙登加拉省（Nusa Tenggara Timur）是印尼最南端的省，人口約550萬人，全省由560多個島嶼所組成，是印尼少數以羅馬天主教為主要宗教的省份。目前經濟以農、漁、牧業及旅遊業為主，大多數人口主要從事農業生產。

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