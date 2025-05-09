余正煌涉找警查個資再撂黑幫討債 周軒：當初打林智堅論文的都裝沒事

檢調偵辦調查局台東縣調查站調查官余正煌，涉偷查個資提供黑幫討債案，明仁會大哥陳誌全8日晚間移送至北檢覆訊。（資料照）

2025/05/09 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦前證券營業員陳柏銓涉吸金案，懷疑調查官余正煌因投資虧損而涉嫌擅查陳男個資，還聯手也有投資的竹聯幫南堂份子陳誌全討債，台北地檢署8日指揮調查局發動搜索，9日訊後諭令余正煌20萬元交保。對此政治工作者周軒表示，當年那些幫著余正煌打林智堅的，現在都消失了，假裝沒事，希望你們都與此無關啊。

周軒在臉書PO文表示，還記得余正煌嗎？就是那個指控林智堅抄襲他論文的調查局調查官，之前他被查出為了討債，利用調查局內部系統偷查個資，昨晚，有了新進展。

請繼續往下閱讀...

周軒指出，故事的角色：「陳柏銓，券商營業員、侯俊榮，國防部軍情局軍官，陳柏銓的客戶、范綾玉，總統府侍衛室軍官，侯俊榮的學妹，余正煌女友、林良樺、謝凱丞，嘉義市員警、傅丞胤，竹聯幫明仁會要角、陳誌全，竹聯幫南堂大哥。」故事開始：「陳柏銓於2018年間，告知他在軍中服務的客戶侯俊榮，聲稱有一筆好投資，侯俊榮信以為真，將此訊息告知學妹范綾玉，范綾玉再轉知余正煌，余正煌則找在新竹開鴨肉店的陳誌全共同投資。」

周軒續指，結果後來發現，陳柏銓的投資好康是場騙局，涉及吸金高達7千多萬元，許多投資人受害，我們的調查局余正煌先生不甘心啊，先於2021年間，利用調查局系統查詢陳柏銓個資，然後透過陳誌全出面討債，但是沒有成功，余正煌還是不甘心，找了友軍嘉義市員警林良樺、謝凱丞查詢更細部個資，等確認陳柏銓行蹤後，余正煌居然委託凶狠的明仁會要角傅丞胤把陳柏銓押走，帶往台北市堂口拘禁、毆打、凌虐，陳柏銓不得已只好湊出上百萬元清償。

周軒直言，看清楚了嗎，余正煌查個資，結果給幫派，委託幫派暴力討債啊！當年那些幫著余正煌打林智堅的，現在都消失了，假裝沒事，希望你們都與此無關啊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法