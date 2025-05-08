京華城案》朱亞虎：沈密會柯後「笑得很可愛」 捐民眾黨210萬是行賄前金

鼎越開發前董事長朱亞虎（左）今出庭作證。（資料照）

2025/05/08 14:50

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今傳喚已認罪且獲緩起訴確定鼎越開發前董事長朱亞虎作證，朱亞虎證稱，威京集團主席沈慶京2020年2月至市長室密會時任台北市長柯文哲一小時，走出來時「滿面笑容、笑得很可愛」，朱也重申威京集團7名幹部合捐210萬元給民眾黨，是為了爭取京華城12萬284平方公尺樓地板的行賄前金，「所以我認罪，這代表我的懺悔」。

今庭訊由檢察官廖彥鈞主詰問2小時，沈慶京、柯文哲等7名被告接續輪番詰問朱亞虎。朱說，2016年5月他透過時任市長辦公室主任蔡壁如、秘書董晉曄安排，朱亞虎第一次與柯文哲在市長室見面，當時柯文哲對京華城案根本不清楚也不了解，2人就只能閒話家常，柯很隨性，也沒提出什麼要求。

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沈慶京2020年2月為了爭取恢復被北市府刪除的京華城12萬284平方公尺樓地板面積，指示朱亞虎安排與柯文哲會面，朱亞虎今說，他連絡時任市長辦公室主任李文宗及董晉曄，安排沈慶京2月20日到市長室和柯文哲第一次會面，柯、沈在市長室內談了大約1小時，他在市長室外面等候，雖然不知道他們在談什麼，但他「百分之百臆測」是在談京華城的事，「此時不談，要等到什麼時候談」。

當日下午朱亞虎傳訊息給中華工程協理程安慈（現為中工發言人）表示，老闆對於此次談話非常滿意，檢察官問何以見得，朱說他察顏觀色，沈慶京走出市長室時「滿面笑容，笑得很可愛，當然是很滿意，如果他出來擺一張臭臉，我也知道是什麼結果」。

朱亞虎證稱，2020年3月市府召開會議（便當會）後，將形成的共識做成文書、說帖，他們認為以往一層層往上陳情、反覆來回的模式曠日廢時，就想「跳級」直接把陳情書送進市長室柯文哲看，並爭取和市長見面，就比較有立場。

將軍退伍的朱亞虎還以指揮部隊作戰比喻京華城案，要了解全般狀況，敵人和友軍狀態、態勢和形勢，充分了解才能下達正確決策，威京的作戰目標就是恢復京華城的12萬平方公尺樓地板。檢察官問柯朱，柯文哲是敵人還是友軍？但審判長認為這問題超過起訴書範圍，指示朱亞虎不須回答。

朱亞虎受沈慶京的指示，領銜張志澄、陳俊源、童中白等7名威京集團高階主管，於2020年3月24日至26日，每人各捐30萬元、共210萬元，匯入柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶。同年3月27日，北市都發局就函覆京華城公司，將京華城容積案提送都市計劃委員會研議。

對於這段過程，朱亞虎證稱，沈慶京指示他捐210萬至民眾黨專戶，由他負責執行，由於公司虧損不能捐政治獻金，才決定找7名幹部分開捐，他負責批核；沈慶京從來沒有告訴他捐這筆錢的目的、想法和意義，但他自行揣測應是為了答謝柯文哲協助京華城容積率提升為560%。

檢察官提示朱亞虎在偵查時的筆錄，當時朱說捐獻金給民眾黨，可以討好柯文哲，捐政治獻金也於法有據，對於爭取恢復12萬平方公尺樓地板，也有很大的幫助。朱承認這段供述是真的。

朱亞虎於2020年4月1日傳訊息訊給李文宗稱：「小沈十分小氣的捐210萬（7人、依規每人30），我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做」。

朱亞虎今對此表示，監察院2018年對市府發出調查函、糾正函，認定京華城容積本就應是560%，市府前後拖了11年才給京華城，柯市府算是有幫忙，後續還要再爭取12萬平方公尺，他傳此訊息給李，是要說明京華城會依法規辦事，不逾矩、不造成公務員的困擾。

審判長江俊彥質疑，京華城560%容積案是2018年監察院糾正北市府所致，沈為何要感謝北市府，且為何時隔2年才致謝，何況去年檢方偵訊期間，朱亞虎就曾經更正筆錄，推翻自己答謝560%的說詞，承認捐210萬元是對爭取12萬284平方公尺樓地板的行賄前金。

朱亞虎答稱，偵查時他原本回答捐款是為了答謝560%，但事後想想，特別答謝2年前的事，沒有道理也沒必要，其實是為了爭取12萬樓地板而捐款，才表明更正筆錄，「所以我認了行賄、我認罪，這可以代表我的初心，還有我的懺悔」。

朱亞虎另證稱，2019年8月10月他曾傳訊息給柯文哲，幫蔡壁如爭取薪水，因為當時蔡壁如剛從立委位置下台，沒有收入，沈慶京希望能幫她分擔一點，朱發訊找柯文哲協調，「柯文哲理都不理我」。

同年11月1月，朱亞虎又傳訊息給柯文哲，指出沈慶京想送他一副韓國畫家畫的山水油畫，當時民眾黨剛成立，擺在民眾黨廳堂也滿氣派，但柯時隔2個月才回傳訊息說很忙，訊息太多，有時候會沒看到訊息，若是要送畫等小事，可以直接與秘書連絡，結果油畫現在還在威京的倉庫裡。

台北地方法院審理京華城容積等弊案，傳喚在押的威京集團主席沈慶京與前台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝，本報合成）

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