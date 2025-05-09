京華城案》爆應曉薇「花集團太多錢」 朱亞虎心生嫉妒想「弄她」

北院昨審理京華城案，傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎（前右）作證。（記者羅沛德攝）

2025/05/09 00:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院昨（8日）審理京華城容積率弊案，民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗均到庭，檢方傳喚已認罪且獲緩起訴的鼎越開發前董事長朱亞虎作證。詰問過程中，朱亞虎不僅證稱柯文哲和沈慶京確實曾在台北市長室見過面，還爆料應曉薇「花了集團太多錢」，讓他心生嫉妒。

綜合媒體報導，8日朱亞虎以證人身分出庭，坦承他在2020年2月20日透過時任台北市長室機要秘書董晉曄，安排沈慶京到市長室與柯文哲見面，雖然他不清楚2人在裡面的談話內容，但他記得當時2人談了約莫有1小時，相信一定有談到京華城案，而且沈慶京從市長室出來時還滿臉堆笑，肯定是與柯文哲相談甚歡。

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至於被指控收賄、利用議員職權護航京華城的應曉薇，朱亞虎在庭上宣稱一向與她友好，沒有爭吵過，且他不清楚對方實際推動京華城案的相關細節。不過警方秒提證據打臉朱亞虎，表示2020年5月，朱亞虎傳訊息給威京集團法務經理陳俊源的內容當中，就抱怨應曉薇「不停弄集團的錢，白花太多了」，還撂話「下次我會全力弄她」、「我不怕她」。

朱亞虎隨即尷尬承認，稱自己很少會寫這麼負面的東西，那是第一次，當時是覺得應曉薇成事不足，還違反他的指示，加上應曉薇時常出國玩，他懷疑都是用威京集團的錢，想到自己都沒有這種待遇，因此心生嫉妒。

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