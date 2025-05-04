中二罷免顏寬恒罷團澄清 還沒達標籲踴躍連署

中二「解顏行動」罷團今天澄清，二階連署還沒達標，請大家踴躍連署，也不要代替罷團發布資訊。（罷團提供）

2025/05/04 11:53

〔記者陳建志／台中報導〕罷免二階連署進入最後倒數，台中第2選區罷免顏寬恒的罷團前天宣布，距離30278份的安全門檻只差約1500份，希望還沒簽署的民眾趕快簽，不過罷團今天緊急發出聲明，強調外傳連署已經達標，導致收件銳減，可能無法通過二階，今天在烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰、勤美市民廣場都還有繼續擺攤，請中二選民踴躍連署，不要重演金門罷免陳玉珍一階只差73份的遺憾。

「解顏行動」罷團發言人「小彥」表示，罷免顏寬恒連署還沒有達標，不過卻有人在臉書上宣布已經達標的訊息，跟對方聯繫也不撤文，造成這2天收件量銳減，甚至可能無法通過二階。

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「小彥」強調，中二「解顏行動」還沒達安全門檻，今天在烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰、勤美市民廣場等地方還有設置20個連署站，明天也會繼續擺攤，呼籲大家以團隊資訊為主，任何人都不要代替解顏團隊公布資訊，今天、明天最後衝刺，請大家踴躍連署。

中二「解顏行動」罷團公布今天的連署站，請大家踴躍連署。（罷團提供）

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