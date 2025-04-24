曝藍白拖延總預算時序 吳思瑤：壞學生不交作業還罵老師

民進黨團幹事長吳思瑤今指出，總預算在立院拖了30天，在野黨明明是交不出作業的壞學生，卻痛罵負責任改作業的老師。（記者廖振輝攝）

2025/04/24 13:36

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰要求各部會送出今年度中央政府總預算解凍報告，在野黨質疑刻意拖延。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）說明，總預算在立院拖了30天，卻送出1份不及格的審查報告，行政院則努力試算內容，在野黨明明是交不出作業的壞學生，卻痛罵負責任改作業的老師，這有道理嗎？呼籲應配合解凍、不要再擋。

「總預算之亂，藍白還在亂！」吳思瑤今受訪表示，這幾天行政院負責任地送出解凍案件，案量高達1584案、金額1381億元，但藍白依舊不思檢討，持續上演加害者譴責受害人的戲碼。

請繼續往下閱讀...

回溯總預算案的處理時程，吳思瑤說明，總預算案在今年1月21日完成三讀，立法院整整拖了30天，直到2月19日才將審查報告送交行政院，但無論是審查金額、刪減數額、或是凍結數額，皆沒有清楚的數字，立法院交出1本不負責任又不及格的審查報告。

吳思瑤續指，在行政院就總預算送請立法院覆議，立法院在3月12日否決覆議案，總統府3月21日公告，行政院4月23日送出預算解凍的清單。行政院經總統公告後，方能著手進行各項的因應及應變，花了32天非常努力計算、試算，提出共1584案、高達1381億元的解凍案件及內容。

對於相關質疑，吳思瑤反批，在野黨明明是加害者，卻持續譴責受害人，明明是交不出作業的壞學生，現在卻痛罵負責任改作業的老師，這樣有道理嗎？總預算解凍案已經送立法院，希望循程序排案審查。

吳思瑤說，高達1584案要怎麼排？有的在委員會、有的在院會、有的書面報告就可以解凍、有的還要實質審查專案報告，還要藍白同意才能夠解凍，這都是前所未有的總預算之亂，是誰造就如今的預算亂象？請在野黨請在野黨收起政治口水，如果真的關心總預算，就應配合後續解凍報告的時程，不要再擋、不要胡亂帶風向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法