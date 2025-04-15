藍委喊至少還勞工5天假 卓揆：放幾天對產業影響多少需經科學評估

行政院長卓榮泰（右）、勞動部長洪申翰（左）答詢。（記者陳逸寬攝）

2025/04/15 19:08

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委楊瓊瓔今天在質詢關切，台灣職場工時過長已被稱為過勞之島，國民黨團已提出還給勞工至少5天假的修法版本，行政院卻沒有相應版本。行政院長卓榮泰答詢應，要放7天、5天或幾天，到底對國內產業影響多少？對勞工工時降低多少？都需要經過科學評估。

立法院院會今天繼續施政總質詢。楊瓊瓔指出，台灣近3年工時不斷增加，已成為過勞之島，台灣工時為全球主要國家中第5高、亞洲主要國家中第2。據資料與學者研究，台灣與日韓法定工時一樣都是單週40小時，但差別就是有薪假，日韓的國定假日分別是16與15天，都比台灣的12天多，且特休假對年輕人、初入職場者來說也較少，再加上國定假日被砍不還，根本就是壓榨。

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楊瓊瓔進一步引用詩人鴻鴻詩作《我現在沒有時間了-為抗議勞基法修惡的絕食勞工而作》提及，過去民進黨號稱與勞工勞團站在一起，但民進黨推動勞基法修惡，砍掉7天假，勞工低薪又過勞，政府還是裝作沒看到，由在野黨來提醒執政第9年、提醒過去號稱要支持勞工的民進黨，不覺有點諷刺？

卓榮泰說明，7天假並不是砍掉，實施週休二日之後，在前總統馬英九的時候，就這樣設定，所以7天假沒有砍掉的問題，現在是大家評估，在整個社會經濟進步的狀況下，有人提出各種休假方式，但此截然跟7天假不相干。至於工時問題，若把部分工時計算在裡面的話，其實工時沒有那麼長。

洪申翰答詢，台灣的工時問題，確實有改善空間，這幾年政府很努力希望提高薪資，提高薪資跟降低工時也是有關係，讓一些勞工可能不會因為薪資過低，被迫要來加班。近幾年基本工資一直在提升，勞動部接下來會提出薪資透明化的作法，將有助於實質薪資的提升。

楊瓊瓔追問，他與國民黨委員都有提案修法，至少要還勞工5天假，現在法案已出委員會，等待協商，請問行政院是否支持，是否會提出政院的版本？

卓榮泰回應，馬前總統曾說過，條件實施週休二日後，就沒有所謂7天假，不要混為一談，7天或5天或幾天，有沒有經過科學評估，到底對國內產業影響多少、對勞工工時降低多少，要經過科學評估。

立法委員楊瓊瓔質詢。（記者陳逸寬攝）

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