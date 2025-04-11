黃國昌喊台美簽BTA 卓榮泰：兩情相悅下爭最有利位置

行政院長卓榮泰。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 16:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今天赴立法院針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢，民眾黨立委黃國昌表達希望我國政府大力跟美國爭取簽定雙邊貿易協定（BTA）。卓榮泰說，我們已經在最優先行列的談判國家當中，在兩情相悅的狀況底下，政府可以爭取對台灣最有利的位置。

黃國昌表示，台美關稅談判已進入深水區，我們要的什麼，願意付出的是什麼，我們手上還有什麼籌碼？卓榮泰表示，我們可能付出在關稅對等的情形要做一些調整，不是對等關稅，是雙方關稅對等之下要做一些調適，拆除非關稅障礙。

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黃國昌表示，賴總統投書彭博表示願意在互惠的基礎之上願意把關稅調降到零。卓榮泰表示，這是一個談判的態度；黃國昌再問，如果美國願意調降到零，我們也願意調降到零嗎？卓再表示，這是一個基本的態度。

黃國昌再問卓榮泰，所謂的互惠是什麼樣的互惠，是我們片面配合，還是會爭取跟美國簽定BTA？卓榮泰回應，原則是希望透過雙邊關係來談判，比方說FTA或是美加墨USMTA這樣的方式，在21世紀貿易倡議中也是。

黃質問，但簽了台美21世紀貿易倡議，美國總統片面增加台灣關稅有扮演什麼角色嗎？沒有啊。所以是否要以簽定BTA當過未來的一個方向？卓榮泰說，絕對不是片面、單方面的改變，所謂的談判一定是在某個基礎上，大家有進有退、有得有失，這就是談判的一個策略。

黃國昌，如果美國把我們當成盟友的話，最後我們談成的條件是什麼，他希望我國政府大力跟美國爭取簽定BTA。卓榮泰說，我們已經在最優先行列的談判國家當中，就是一個善意；在兩情相悅的狀況底下，他覺得政府可以爭取對台灣最有利的位置。

黃國昌重申，我們願意配合到什麼程度，能夠爭取到什麼，我們手上還有什麼籌碼，這是大家最關心的事情。詢問卓榮泰贊成社會和國會在經貿談判過程當中都要扮演一定重要的角色，國家對外貿易的談判，事前、事中、事後都應該要有國會和社會的參與。

黃國昌表示，前總統蔡英文曾說，國家對外貿易談判上從開啟談判、談判過程到談判結果協議的的審議均有國會的相處；這次擔任經貿談判代表的行政院副院長鄭麗君也曾說，在簽署之前的談判過程就要讓社會參與、協商，民進黨支持嗎？民進黨不要忘記當初的理想。

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