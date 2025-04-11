美對等關稅政策等於台美關係觸礁？卓榮泰：並非如此

行政院長卓榮泰與民進黨立委吳思瑤。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 15:52

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今天赴立法院針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢，民進黨立委吳思瑤指在野黨炒作疑美論，詢問台美關係是否觸礁？卓揆回應並非如此，美國是為解決自己國內的貿易赤字，對所有國家都是一套公式，這個變局不單單發生在台灣。

吳思瑤表示，川普說要讓美國再次偉大，台灣要把握歷史的挑戰，它同時也是一個機會，讓台灣更強大。但這波的關稅政策需要清楚的訊息，很容易被亂帶風向炒作疑美論，美國對等關稅的宣佈就等同於台美關係觸礁了嗎？

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卓榮泰強調並非如此，台美關係近年來的發展基於地緣政治、經濟安定的需要，這次的對等關稅是要解決美國自己國家的貿易赤字，減少貿易的逆差，也要透過排除非關稅障礙及讓美國再工業化，它對所有的國家是一套公式、一個標準和一個結果。

吳思瑤再問，這場關稅大戰是國難嗎？卓榮泰表示，這兩個字是沉重，但對國家來說是空前的一個變局，這個變局不是單單發生在台灣，而是全世界，國際股市在變化台灣也跟著變化。

吳思瑤認為，面對這樣的變局，社會如果沒有底氣，政府沒有準備，在野黨沒有忠誠，這三樣俱足恐怕才是真正的國難，很遺憾在野黨的忠誠沒看到。

吳思瑤提到，昨天國民黨主席朱立倫找縣市長開會只是為了自己的主席連任鋪路，在野黨的四大聲明要2000億的紓困、廣發現金1萬元、要陸客來台、召開國是會議、陸客、陸資成為國民黨的萬年公式，撒錢、發錢成為國民黨的萬年藥單，這樣的做法有效、合理嗎？

卓榮泰表示，對的可以來討論，但對國家財政和人民的需求還是要放在第一位。

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