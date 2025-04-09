國安基金護盤失靈？ 郭國文：擴大規模才有安定效果

民進黨立委郭國文。（資料照）

2025/04/09 13:24

〔記者謝君臨／台北報導〕美國總統川普的對等關稅政策，近日引發台股震盪，國安基金已獲准進場護盤。然而，民進黨立委郭國文認為，民國89年第一次護盤時，台股市值約8.19兆，5000億國安基金大概占市值6.1%，擁有一定的效果；如今台股市值已經達到約73.6兆，5000億只占0.67%，國安基金應擴大規模，才有「安定」的效果。

郭國文表示，國安基金第9次入場護盤，第一次護盤時，股市約8兆，如今已成長到73兆，國安基金應擴大規模。他說，翻開過去8次紀錄可以看到，早期國安基金進場護盤，主要是因為台灣政治環境因素，但近年來，更多是受到國際情勢影響，導致股市震盪而進場護盤。

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郭國文說，過去國安基金進場護盤的基準大約是抓指數跌破「台股10年線」，按照這個標準，進場時機點應該是台股破15000點左右，但這次在18072就進場護盤，代表國安基金也針對台股與整體國際情勢變化進行調整。「然而，還有一項是我認為要調整的部分，那就是國安基金的規模。」

郭國文指出，民國89年第一次護盤時，台股市值約8.19兆，5000億國安基金大概占市值6.1%，擁有一定的效果。如今台股市值已經達到約73.6兆，5000億只占0.67%，且光4月8日一天，台股交易量就超過6350億，顯然國安基金穩定市場的效果有限。光是今年1到3月，外資賣超就超過5000億台幣，國安基金應擴大規模，才有辦法對於73兆的股市達到「安定」的效果。

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