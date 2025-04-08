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    因應美國課32％關稅 張麗善籲建立社會安全網避免無薪假、失業衝擊

    針對美國對台課徵32%對等關稅，雲林縣長張麗善籲中央建立社會安全網避免無薪假、失業衝擊。（資料照）

    針對美國對台課徵32%對等關稅，雲林縣長張麗善籲中央建立社會安全網避免無薪假、失業衝擊。（資料照）

    2025/04/08 10:10

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對美國對台課徵32%對等關稅，雲林縣長張麗善昨（7）日晚上在新加坡透過視訊參加中台灣8縣市治理平台會議，張麗善今天透過縣府發布新聞指出，8縣市支持行政院880億元協助方案，希望中央盡快公布相關配套措施，協助企業、勞工紓困，另對後續可能衍生問題要建立社會安全網，保障農業等弱勢產業，避免勞工受無薪假、失業衝擊等社會問題。

    張麗善說，昨晚8縣市會議中達成多點共識，希望中央政府儘速了解這次美國高關稅造成衝擊層面有多大，提供相關資訊讓企業判斷未來如何因應。同時也決議要協助企業擴大非美國以外的市場，包括協助參展等，提高競爭力。

    張麗善表示，美國課徵高額關稅衝擊不只是企業出口，後續必然會導致一連串的社會安全危機，包括減少工時，無薪假、失業等問題，因此除注意企業的紓困外，更要強化社會安全網。

    張麗善呼籲，短期企業因業務緊縮導致勞力過剩，短期政府應給予企業補貼度過難關，降低勞工解僱風險，針對非自願失業或工時縮減，政府能提高補助標準與放寬申請條件。

    張麗善指出，雲林是農業大縣，中央在對外談判關稅時，要給予保障及協助，不能再以農業當犧牲品，避免犧牲、衝擊原本就處於弱勢的農業等產業。

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