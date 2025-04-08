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    受美對等關稅衝擊 黃敏惠建議中央儘速啟動與美官方交涉機制

    因應美國實施對等關稅，中台灣區域治理平台8縣市首長昨晚召開線上會議。（嘉市政府提供）（記者丁偉杰攝）

    因應美國實施對等關稅，中台灣區域治理平台8縣市首長昨晚召開線上會議。（嘉市政府提供）（記者丁偉杰攝）

    2025/04/08 09:51

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應美國實施對等關稅對全球經貿情勢所帶來的衝擊，中台灣區域治理平台8縣市首長昨晚召開線上會議，呼籲朝野社會團結一致，「安定民心，照顧民生」。嘉義市長黃敏惠建議中央儘速啟動與美國官方交涉機制，以期調降關稅，減輕本土企業壓力，維護台灣經濟命脈。

    黃敏惠於會中指出，嘉市雖以服務業為主，但因關稅調整可能產生連鎖效應，已使產業界普遍感到不安。她強調，地方首長當前首要任務是「安定民心，照顧民生」，嘉市府已積極聯繫產業了解可能受到影響，研議穩定經濟之道，務求最大程度減少民生衝擊，保障民眾能安居樂業。

    黃敏惠等8縣市首長一致支持中央所推動的880億元出口供應鏈協助方案，並共同呼籲中央與八大公股行庫不抽銀根，以穩定企業資金流，攜手面對外部挑戰，倡議與國際友邦及區域組織協商降低關稅，並提出針對企業赴美投資應嚴加審查，以防核心產業外移。

    黃敏惠強調，面對此一關稅風暴，各級政府應通力合作預為規劃，留意供給面衝擊所可能引發的停滯性通膨、企業獲利衰退、消費疲軟與失業攀升等後續效應，建議朝野與社會暫停內部紛擾，團結一致對外，共度當前經濟困局。

    嘉義市長黃敏惠建議中央儘速啟動與美國官方交涉機制，以期調降關稅，減輕本土企業壓力，維護台灣經濟命脈。（嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠建議中央儘速啟動與美國官方交涉機制，以期調降關稅，減輕本土企業壓力，維護台灣經濟命脈。（嘉市政府提供）

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