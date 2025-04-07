傅崐萁要求台積電赴美投資必須到立院報告 周玉蔻怒轟：瘋了嗎？

傅崐萁要求台積電或聯電未來赴美投資必須到立法院報告。（資料照）

2025/04/07 18:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球祭出關稅重拳，其中台灣被課徵32%關稅，國內產業面臨重大挑戰。國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康昨（6日）稱總統賴清德應該硬起來反制，在與美關稅談判喬攏以前，全面停止台灣對美一切投資；藍營立院黨團總召傅崐萁今天（7日）則要求，台積電未來赴美投資必須要到立法院報告。對此，資深媒體人周玉蔻忍不住砲轟：「他瘋了嗎？」

川普上週宣布向全球180多個國家徵收至少10%的基準關稅，同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅，引發全球強烈反彈。趙少康昨天表示，法國總統馬克宏第一時間就跳出來呼籲歐洲企業暫停在美投資計畫，賴清德總統也應該宣布全面停止台灣所有對美投資，包括台積電、聯電及所有相關產業鏈，藉此取得與川普政府談判的籌碼。

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不僅如此，國民黨團今上午召開記者會，傅崐萁表示他們要求未來台積電或聯電赴美投資，必須到立法院報告，「為什麼台灣75年來國家產業科技的護國神山，要奉送到美國去？為台灣換得了什麼？面對核彈級的衝擊，沒有一個產業知道如何面對、如何解決，也沒有一個政府單位能解答，呼籲賴總統不僅要立即與美方談判，也要善用台灣的優勢，談出台灣最能承受的關稅。」

針對傅崐萁要求民間企業到立院報告甚至接受質詢，周玉蔻今下午在臉書發文砲轟：「傅崐萁揚言叫台積電、聯電到立法院報告？他瘋了嗎？不要以為傅崐萁開玩笑或裝儍，這就是他的心態。當初國會擴權案若未被判違憲，他就真的能夠這樣為所欲為，把台積電、聯電叫到立法院報告！大罷免罷傅如果失敗，傅崐萁如虎添翼，會比現在還囂張跋扈、不要臉皮一百倍，台灣將萬劫不復！」

另外，粉專「貓與邪佞的手指」也PO文怒斥：「國民黨團開記者會，傅崐萁、王鴻薇等人要求私人企業台積電來立院報告。奇怪了，民營企業台積電要去立院報告，那為什麼納稅人付錢給薪水的立委去中國怎麼連報備都不用？國民黨藍白聯手把「立委赴中報備』提案擋了28次，連審都不給審，還說是侵犯人權。」

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