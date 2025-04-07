為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朝野會商 民眾黨強調團結一心

    行政院長卓榮泰7日邀立法院朝野黨團幹部會商，因應關稅戰事宜，民眾黨團總召黃國昌（中）、副總召張啟楷（右）、幹事長陳昭姿出席會議。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰7日邀立法院朝野黨團幹部會商，因應關稅戰事宜，民眾黨團總召黃國昌（中）、副總召張啟楷（右）、幹事長陳昭姿出席會議。（記者羅沛德攝）

    2025/04/07 15:10

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國宣布對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天下午2時邀國會朝野黨團幹部會商。民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席前接受媒體訪問，強調朝野應該要團結一心，幫助受衝擊的產業、勞工及家庭。

    黃國昌表示，今天股市直接跳空跌停鎖死，非常多的產業通知員工不用來上班，當國家面臨這麼大的變故，賴政府行政團隊從事前到事後，展現的是非常散漫的態度及無能的政府。現在最重要的是解決問題，民眾黨願意不計任何形式，希望督促政府向社會提出具體方案，更重要的是賴總統不要躲在第二線，應站在第一線召集朝野及產業代表，召開國是，向大眾說清楚要採行的措施。

    張啓楷也說，民進黨不要一邊喊團結，一邊對在野下毒手，大罷免還在進行中，過去這4天大家集中心力幫助產業、勞工，結果民進黨還在推動大罷免的連署，這是精神錯亂還是口是心非，在野以全民利益為優先，盼民進黨趕快為大罷免踩煞車。

    張啓楷也呼籲盡快召開國是，卓榮泰盡快到立院備詢，到底要為國人做什麼，很多企業遇到問題，無薪假出現，紡織廠說要裁員，請總統府趕快具體說明要如何救台灣的產業。

    陳昭姿表示，賴政府在關稅消息出來後，第一時間說會「嚴正交涉」，社會有權利知道嚴正交涉進行到什麼程度，進度跟內容是什麼，政院應一併說明，並且盡速到立法院專案報告。現在不管是停工、裁員，對產業界都是莫大傷害，其他國家總理都第一時間出面，只有我們的政府還在講形容詞。

    民眾黨團總召黃國昌（中）、副總召張啓楷（右）、幹事長陳昭姿（左）。（記者林欣漢攝）

    民眾黨團總召黃國昌（中）、副總召張啓楷（右）、幹事長陳昭姿（左）。（記者林欣漢攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播