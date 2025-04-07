朝野會商 民眾黨強調團結一心

行政院長卓榮泰7日邀立法院朝野黨團幹部會商，因應關稅戰事宜，民眾黨團總召黃國昌（中）、副總召張啟楷（右）、幹事長陳昭姿出席會議。（記者羅沛德攝）

2025/04/07 15:10

〔記者林欣漢／台北報導〕美國宣布對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天下午2時邀國會朝野黨團幹部會商。民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席前接受媒體訪問，強調朝野應該要團結一心，幫助受衝擊的產業、勞工及家庭。

黃國昌表示，今天股市直接跳空跌停鎖死，非常多的產業通知員工不用來上班，當國家面臨這麼大的變故，賴政府行政團隊從事前到事後，展現的是非常散漫的態度及無能的政府。現在最重要的是解決問題，民眾黨願意不計任何形式，希望督促政府向社會提出具體方案，更重要的是賴總統不要躲在第二線，應站在第一線召集朝野及產業代表，召開國是，向大眾說清楚要採行的措施。

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張啓楷也說，民進黨不要一邊喊團結，一邊對在野下毒手，大罷免還在進行中，過去這4天大家集中心力幫助產業、勞工，結果民進黨還在推動大罷免的連署，這是精神錯亂還是口是心非，在野以全民利益為優先，盼民進黨趕快為大罷免踩煞車。

張啓楷也呼籲盡快召開國是，卓榮泰盡快到立院備詢，到底要為國人做什麼，很多企業遇到問題，無薪假出現，紡織廠說要裁員，請總統府趕快具體說明要如何救台灣的產業。

陳昭姿表示，賴政府在關稅消息出來後，第一時間說會「嚴正交涉」，社會有權利知道嚴正交涉進行到什麼程度，進度跟內容是什麼，政院應一併說明，並且盡速到立法院專案報告。現在不管是停工、裁員，對產業界都是莫大傷害，其他國家總理都第一時間出面，只有我們的政府還在講形容詞。

民眾黨團總召黃國昌（中）、副總召張啓楷（右）、幹事長陳昭姿（左）。（記者林欣漢攝）

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