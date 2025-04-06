北市議會週三開議 大罷免成攻防焦點

台北市議會4/9將開議，藍綠黨團都提及大罷免為此會期重點。圖為北市議會議場。（資料照）

2025/04/06 23:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會4月9日（週三）將開議，議會民進黨團指出，大罷免是一大關注重點，黨團會針對台北市政府在這段期間針對罷團行政不中立情形強力監督；國民黨團則表示，會支持市府提出法、議案增加預算部分，議題聚焦公館圓環改善、雙城論壇等；民眾黨團則關注捷運聯開宅後續處置議題。

天母棒球場優化計畫為2025至2026年連續性預算，共1.35億元，其中中央補助5000萬，台北市自籌8000萬；台北市政府今年針對新會期提出優先法議案的說帖，對此計畫追加3650萬元，其中中央補助款1500萬元、市府自籌款2150萬元。

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另外，台北市推動「生生喝鮮乳」，提供北市公私立小學、幼兒園學童約18.4萬人每人一週一瓶鮮乳，教育局追加9200萬元；北市敬師禮金發放對象擴及私立教保服務機構，追加1241萬4千元。

民進黨團總召陳慈慧表示，黨團4月9日當天會召開黨團會議討論，目前看來北市府針對大罷免行政中立議題，以及雙北世界壯年運動會應該會是新會期討論焦點；黨團幹事長顏若芳說，先前蔣萬安透過市府就業博覽會場合拉抬藍委聲勢，明顯就是行政不中立，黨團會持續關注，她個人也會追蹤包含剴剴案後續，以及敦北大排等議題。

民進黨議員簡舒培表示，蔣萬安先前不斷濫用行政資源為國民黨護航，進入二、三階段後是不是有更加變本加厲的情況，都是需要關注的；此外北市府發言系統也失靈，面對議員質疑市政議題，竟然都以政治角度發言、攻擊，忘記自己身為北市府發言系統的職責；而世壯運從去年宣傳至今，整個城市仍沒有活動的味道，先前也傳出場地出包問題，這也是新會期重點。

國民黨團書記長李明賢說，黨團將全力以赴迎戰即將到來的大罷免行動，捍衛正義與民意；針對市政議題，市府提出法議案涉及增加預算部分，原則上黨團會支持，黨團目前也關注公館圓環交通改善，以及雙城論壇今年至上海舉辦，北市參與層級為何？

民眾黨北市議會黨團總召張志豪表示，新會期民眾黨團會繼續監督關注已久的捷運聯開宅後續處置議題，持續追蹤市府改善狀況，另也延續先前數會期持續關注的社宅興建、居住正義等議題。

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