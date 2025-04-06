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    14.3萬請6千訂閱網紅業配 僑委會：訂閱數非主要考量

    僑委會去年底支付14.3萬元，請不到7千人訂閱的創作者D宣傳台灣華語文學習中心，合作影片上傳至今逾3個月，點閱數僅不到600次。（圖擷取自YouTube）

    僑委會去年底支付14.3萬元，請不到7千人訂閱的創作者D宣傳台灣華語文學習中心，合作影片上傳至今逾3個月，點閱數僅不到600次。（圖擷取自YouTube）

    2025/04/06 13:38

    〔記者黃靖媗／台北報導〕僑委會去年底分別支付14.3萬元，請3名YouTube影音創作者宣傳台灣華語文學習中心，其中1名創作者D僅不到7千人訂閱，與僑委會合作的影片上傳至今逾3個月，點閱數不到600次，宣傳成效不佳。對此，僑委會表示，合作費用並非以網紅的訂閱人數為最主要考量，網紅合作案是僑委會首次試辦，由於成效尚屬可行，因此會鼓勵各僑團（校）及商會組織洽繫自媒體或網紅共同協助推廣活動。

    僑委會表示，海外僑胞遍布全球，但是歐洲地區的僑胞數量相對較少，宣傳管道也相對有限，為推廣僑委會僑民政策及歐洲的台灣華語文學習中心（TCML），僑委會去年首次試辦邀請歐洲當地網紅製作影片協助宣傳，嘗試以歐洲當地的語言或面孔推廣本會政策，合作對象包含資深及新生代網紅。

    僑委會說明，14萬3千元費用涵蓋腳本及訪綱設計、受訪者洽邀、前往拍攝地點車資或住宿費用、場地及拍攝器材租借費用、以當地語言進行訪問及製作當地語言字幕、後製剪輯配樂，以及於網紅個人YouTube頻道露出等。

    僑委會指出，相關費用不包含託播、通路廣告授權費；14.3萬元製作的影片未授權於僑委會頻道播放。

    僑委會認為，以歐洲當地熟悉的語言或面孔推廣僑務政策及TCML，可以適度吸引當地人及二代以上移民之關注，再透過網紅的IG或Threads等其他社群平臺進行分享，相關影片連結也分享至僑委會會TCML學校及其社群平台群組，學員們再轉傳分享其社交圈中。

    僑委會說明，本次合作案以影片為核心，再以網紅其他社群平台及觀眾的社交管道進行擴散式的宣傳，推廣效益似不能僅以影片於YouTube的觀看次數衡量。

    僑委會表示，網紅合作案是僑委會首次試辦，推廣僑務政策的成效尚屬可行，因此僑委會今年度鼓勵各僑團（校）及商會組織，在規劃辦理活動時，自行洽繫當地自媒體或網紅共同協助推廣活動，依在地聯結模式處理，以達加乘效益。

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