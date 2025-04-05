中國海警船闖入鄰接區 葉耀元：破壞台灣主權、挑戰政府底線

中國解放軍4月1日起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，根據海巡署公布的影片顯示，中國海警船突破本島24浬鄰接區。（圖取自管碧玲臉書）

2025/04/05 13:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍4月1日起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，後續由我國海巡署公布的影片顯示，中國海警船突破本島24浬鄰接區。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文點出，中共這麼做的2個目的，包含破壞台灣主權、挑戰台灣政府的底線。

共軍月初舉行軍演後，國防部先是於2日召開記者會，並分享驅離共艦的影像，當時海巡署台東艦在東部海域驅離中國海警船2305號，這也是官方首次公開證實，中國公務船進入台灣本島24浬鄰接區。

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葉耀元在「葉教授的國際事務學院」臉書粉專發文指出，中共侵門踏戶，這樣做有兩個目的：其一是「將台海內海化，透過實際的行動來破壞台灣的主權」，其二是「挑戰台灣政府的底線，因為他們也知道台灣很難有實質的反制行動，畢竟我們並沒有想跟中國正面起衝突」。

葉耀元也直言，在不希望台灣成為現狀破壞者的前提下，我們能做的真的不多。不過他也指出，「我覺得可以在每次中國試圖突破紅線的時候，都讓美軍在附近遊蕩，看看中國怎麼反應」。他也提到「這是一個符合美國國家利益的做法，也可以有效的讓中國比較收斂」。

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