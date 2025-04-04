壽山長頸鹿議題康裕成PO圖 陳其邁青澀照意外曝光

康裕成po出20年前質詢陳其邁代理市長，關於壽山動物園應有長頸鹿的議題。（翻攝康裕成臉書）

2025/04/04 22:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園與六福村主題遊樂園今締結姊妹園，意外帶出20年前關於長頸鹿的質詢議題，高市議長康裕成PO圖回顧，當時壽山明明沒有長頸鹿、卻在售票口掛長頸鹿照片，網友留言陳其邁市長以前好瘦。

壽山動物園與六福村締約，今年5月將有一隻美洲野牛進駐壽山，與另一頭野牛娜娜作伴，後續也會擴大更多交流。

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由於有網友敲碗長頸鹿，市長陳其邁回應時坦言要再想想辦法，還提到20年前議長康裕成（當時為高市議員）就曾許願動物園應有長頸鹿；身兼TAZA顧問的立委邱議瑩隨後指出，TAZA理事長賴振融願意協助，評估以借展方式讓壽山動物園也能看到長頸鹿。

康裕成晚間PO出20年前的質詢畫面，證實她問過這件事，並進一步說明20年前壽山動物園明明沒有長頸鹿，卻在售票口掛了長頸鹿大照片，她是在2005年6月質詢，並打趣形容是提醒陳其邁代理市長不能「詐欺」市民。

網友留言「有長頸鹿真的很棒，小朋友一定很喜歡」、「難怪妳會當議長，一個議題追了20年」、「之前大象隔壁我還以為是長頸鹿」、「陳其邁市長以前好瘦」。

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