竹市府粉專po市府自做滿意度民調 網諷：今天不是愚人節

新竹市府臉書粉專今天貼文提到市府自做的滿意度民調，結果網友留言超諷刺。（截取自粉專貼文）

2025/04/02 18:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府臉書官網粉專今天被留言灌爆！過去市府粉專小編曾發文推薦連假旅遊攻略，卻遭網友一面倒留言稱所有建設都是前市府林智堅的政績，而市府粉專小編今天又發文宣揚市府自做民調結果「滿意度近7成」，結果引來網友留言嘲諷，直言今天是4月2日不是愚人節。

新竹市府臉書粉專今天發文提到市府近期做的施政滿意度調查，顯示新竹市民施政表現普遍給予高度肯定，滿意度達67.8%。市民最滿意的領域依序為「交通狀況」、「觀光休閒」及「教育發展」，公共安全、旅遊環境與產業國際化滿意度更破80%。

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但此篇貼文引來網友留言灌爆，嘲諷民調結果應該是滿意度3成，不滿7成吧，還有網友直接貼出罷免二階連署的行動快閃站資訊，有人更留言「問卷只發給市府員工嗎？」、「最近可以不要一直做民調嗎？電話接的很煩。我們最不滿意的是交通和公車班次？」、「市府真幽默，應該在4/1發文的」。

網友也質疑，「市府為什麼每年都花錢做這個民調，而且都是同一家民調機構得標。得標也就算了，111、112年預算約45萬；113年漲到70萬；114年更多到120萬做一個民調。只要google『趨勢民意調查股份有限公司 114』就能找到政府採購網。把建設的錢拿來做這種沒有意義的事情，希望有議員能幫忙監督」。

由於留言灌爆粉專的網友多，網友也酸市府粉專小編恐飯碗不保，更說小編可能放連假了，來不及封鎖網友的留言，嘲諷酸度爆表。

新竹市府臉書粉專今天貼文提到市府自做的滿意度民調，結果網友留言嘲諷度爆表。（截取自粉專貼文）

新竹市府臉書粉專今天貼文提到市府自做的滿意度民調，結果網友留言嘲諷度爆表，有的直接留言二階罷免連署資訊。（截取自粉專貼文）

新竹市府臉書粉專今天貼文提到市府自做的滿意度民調，結果網友留言嘲諷度爆表。（截取自粉專貼文）

新竹市府臉書粉專今天貼文提到市府自做的滿意度民調，結果網友留言嘲諷度爆表。（截取自粉專貼文）

新竹市府臉書粉專今天貼文提到市府自做的滿意度民調，結果網友留言嘲諷度爆表。（截取自粉專貼文）

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