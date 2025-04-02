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    前助理涉共諜案 許智傑、郭昱晴發聲明籲徹查絕不寬貸

    盛礎纓涉違反國安法訊後20萬元交保。（讀者提供）

    盛礎纓涉違反國安法訊後20萬元交保。（讀者提供）

    2025/04/02 18:35

    〔記者李文馨／台北報導〕前立法院長游錫堃、民進黨立委羅美玲、郭昱晴、許智傑等前助理盛礎纓，涉交付立院機敏資料給中國情報單位、疑收受數百萬元資金。對此，許智傑、郭昱晴今天下午接連發布聲明，強調請相關單位依法嚴查，絕不寬貸，以還真相於公眾。

    前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國資金，洩漏立法院機密。游錫堃今天表示，他對於本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱；盛男於2022年4月中旬到職，因發現其行為有點異常，2023年1月就未再續聘。

    此外，盛男過去曾擔任民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人助理。許智傑下午發布聲明書指出，為避免民眾受不實訊息誤導及影響個人聲譽，在此特別聲明，盛姓前員工過去因工作狀態及私人生活問題，已於民國111年離開辦公室。

    羅美玲上午受訪則說，她聽到消息時非常驚訝，盛礎纓在其辦公室工作只有幾個月時間，負責準備質詢的部分，並未經手機敏資料；盛後來以生涯規劃為由離開，而辦公室這兩天才知道此事，目前就讓檢調調查。

    許智傑表示，辦公室對員工向來抱持信任態度，因此不過問員工下班後動向，其個人行為若有涉及違法，也請相關單位徹查，絕不寬貸；他強調，他相信這並非個案，小心匪諜就在你身邊，歷史正在重演，希望台灣人可以團結對抗中國共產黨。

    郭昱晴也透過聲明表示，前盛姓員工，於去年7月到職後，短暫在本辦任職前後不到20天，僅負責幫忙其他同仁字卡製作，及影片剪輯相關事宜，期間並未參與任何核心業務或接觸機密資料。經短暫工作成果評估，她即認為此員工並不適任該職務，於8月初隨即以不適任辦理資遣。

    郭昱晴表示，盛男在職期間工作內容單純且受限，無權限亦無機會接觸任何敏感或機密資訊，且本辦公室對其後續個人行為也不知情。相關指控若為不實揣測，盼各界勿以訛傳訛，損及本辦公室及相關人員之公信力。若該名前員工個人行為確涉及不法，本辦公室絕不支持、也絕對不會包庇這種行為，亦請相關單位依法嚴查，絕不寬貸，以還真相於公眾。

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