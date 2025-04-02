藍營立委廖先翔自嘲「共諜就在罷團裡」 罷團：做賊喊抓賊

針對國民黨立委廖先翔指控「共諜就在罷團裡」一事，「齊心斷翔」志工團隊今天（2日）表示，廖先翔極可能是做賊喊捉賊。（圖為推動罷免的「齊心斷翔」志工團體提供）

2025/04/02 15:58

〔記者俞肇福／新北報導〕針對國民黨立委廖先翔指控「共諜就在罷團裡」一事，「齊心斷翔」志工團隊今天（2日）表示，廖先翔極可能是做賊喊捉賊，關於盛先生是共諜的新聞報導，在廖先翔公開抹黑團隊前，沒有媒體提到盛先生曾經是「齊心斷翔」志工

；「齊心斷翔」志工團體質疑說，廖先翔貼文迅速，還有「獨家消息」，莫非盛先生就是您安排到「齊心斷翔」的間諜？

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廖先翔指出，罷免他的團體裡，竟然有真正的共諜盛礎纓，涉嫌在澳門交付機密資料給中共，並遭調查局約談交保，盛礎纓在罷團體裡的實際角色是什麼？推動罷免到底有什麼動機？大家交付的個資真的安全嗎？日前罷團群組就有人提醒個資外洩，現在看來，增添了幾分可信度。

廖先翔說，民進黨指控別人賣台，結果自己送台積電；民進黨指控別人共匪，結果自己是共諜，台灣的政治就是這麼荒謬。

罷免團體「齊心斷翔」指出，「齊心斷翔」跟大家同時知道盛先生是共諜。盛先生在3月10日加入陸戰志工，並簽署律師準備的NDA保密協定，盛先生在3月16日、23日有兩次值班，他曾以民代助理的資歷，試圖加入議題及空戰群組，但被夥伴拒絕，盛先生並未接觸任何機密敏感資料。最後，盛先生在3月30日排班，但盛先生並沒出席，可能認為「齊心斷翔」團隊無資料可挖，所以放棄。

罷免團體「齊心斷翔」指出，團隊裡的每一個人，都清楚這場罷免行動的責任與價值，不會給任何人有機可乘，簽署保密協定，嚴守交件守則，只有少部分志工知道造冊事宜，這些都是為了保密防諜，但我們竟然被廖先翔誣指是共諜，真的是潑髒水一流，做賊喊捉賊，

罷免團體「齊心斷翔」表示，團隊此刻正在做的事情，就是罷免那位更蝦的共諜，與中共王滬寧握手的共諜，在汐東開工典禮被民眾嗆的共諜，在立法院裡推動刪除國防預算、推動中配6改4、推動離島建設的共諜「廖先翔」。

罷免團體「齊心斷翔」強調，請各位七星區的民眾不用擔心，罷團已經把共諜拒於門外，並且進入司法程序，罷團也將相關資訊委由律師處理。現在請七星區的鄉親一起來推動罷免，在立院最蝦的共諜。

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