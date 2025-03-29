藍營連署罷免一階過關 蘇巧慧：連任3屆立委服務績效可受公評

立委蘇巧慧對於藍營發動一階罷免過關表示，自己是3連任立委，在立院問政及地方服務績效可受公評。（記者翁聿煌攝）

2025/03/29 14:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市藍營連署罷免民進黨立委蘇巧慧的第一階段議連署通過，蘇巧慧29日參加樹林濟安宮保生大帝文化祭活動時，被問到怎麼看昨天新增民進黨8位立委一階罷免過關？蘇巧慧回應，她在新北市服務10年，是連任三屆立委，不論在國會的表現或是在地方的成績，都可受公評。

蘇巧慧指出，她甚至是公督盟評鑑13次的優秀立委，連國民黨的首長和黨工都說她認真有政績，所以在這樣的狀況下，大家並沒有看到什麼鄉親出來說要罷免，連署站更是小貓兩三隻，反而是看到連署書不但錯誤百出，連幽靈連署、死亡連署也近百位，難怪被大家看出來這是一份造假的連署名單。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧說，所以對這樣的狀況，她未來會更努力面對鄉親，認真服務，也希望國民黨反而應該要自己誠實面對，現在在國會毀憲亂政的惡劣行徑，而不是把年輕的黨工，地方的黨工推出來第一線。

她指出，面對罷團來勢洶洶，接下來就是按照平常的步調，在國會認真提出法案，在地方努力服務，把正事做好，把鄉親的需求顧好，我認為這才是一位國會議員應該要有的責任，至於國民黨，沒有在自己應該反省的部分，比如說國會毀憲亂政、破壞民主的方面進行檢討，反而是地方黨部不斷的造假，連幹部都已經被檢調開始調查，而且現在把年輕黨工推出去第一線擔責任，我覺得該檢討的反而是國民黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法