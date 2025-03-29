為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營連署罷免一階過關 蘇巧慧：連任3屆立委服務績效可受公評

    立委蘇巧慧對於藍營發動一階罷免過關表示，自己是3連任立委，在立院問政及地方服務績效可受公評。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧對於藍營發動一階罷免過關表示，自己是3連任立委，在立院問政及地方服務績效可受公評。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/29 14:19

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市藍營連署罷免民進黨立委蘇巧慧的第一階段議連署通過，蘇巧慧29日參加樹林濟安宮保生大帝文化祭活動時，被問到怎麼看昨天新增民進黨8位立委一階罷免過關？蘇巧慧回應，她在新北市服務10年，是連任三屆立委，不論在國會的表現或是在地方的成績，都可受公評。

    蘇巧慧指出，她甚至是公督盟評鑑13次的優秀立委，連國民黨的首長和黨工都說她認真有政績，所以在這樣的狀況下，大家並沒有看到什麼鄉親出來說要罷免，連署站更是小貓兩三隻，反而是看到連署書不但錯誤百出，連幽靈連署、死亡連署也近百位，難怪被大家看出來這是一份造假的連署名單。

    蘇巧慧說，所以對這樣的狀況，她未來會更努力面對鄉親，認真服務，也希望國民黨反而應該要自己誠實面對，現在在國會毀憲亂政的惡劣行徑，而不是把年輕的黨工，地方的黨工推出來第一線。

    她指出，面對罷團來勢洶洶，接下來就是按照平常的步調，在國會認真提出法案，在地方努力服務，把正事做好，把鄉親的需求顧好，我認為這才是一位國會議員應該要有的責任，至於國民黨，沒有在自己應該反省的部分，比如說國會毀憲亂政、破壞民主的方面進行檢討，反而是地方黨部不斷的造假，連幹部都已經被檢調開始調查，而且現在把年輕黨工推出去第一線擔責任，我覺得該檢討的反而是國民黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播