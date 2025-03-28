李孝亮母控藍營要求當吳沛憶罷免領銜人後丟包 溫朗東曝「他」公報私仇

國民黨青年軍、罷免吳沛憶的領銜人李孝亮。（資料照）

2025/03/28 13:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍營罷免民進黨台北市立委吳沛憶的領銜人李孝亮，因為死亡連署過多，遭控偽造文書，李母昨日控訴李孝亮是在國民黨高層主管要求下擔任領銜人，完全不知連署書來源，並呼籲國民黨不要把壓力加諸在年輕人身上，國民黨智庫副執行長凌濤今日將此事歸咎於民進黨。對此名嘴溫朗東表示，李母的公開信透露了國民黨高層利用青年的具體犯案手法，以致於李孝亮就算否認被利用也難取信於人。

溫朗東在臉書PO文表示，李媽媽說，國民黨罷免吳沛憶分成AB兩隊，A隊因為張延廷設籍未滿4個月而在2月5號被退件。B隊是「國民黨高層」2月6號要求李孝亮當領銜人，當天就送件，2月6號要你當領銜人當天就送件，表示涉嫌偽造（抄黨員名冊）的罷免提議是「國民黨高層」製作完成之後，讓李孝亮掛名、扛責。

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溫朗東指出，李媽媽還提到自己經歷過蔣經國、孫運璿的「輝煌年代」。這暗示了李媽媽的國民黨史觀以及藍營人脈，合理解釋了為什麼李媽媽了解案情的來龍去脈，李媽媽特別點出，李孝亮是2024年5月加入曾獻瑩團隊，去年底才入黨。

溫朗東續指，曾獻瑩當選議員是因為立委賴士葆力挺。賴士葆跟想要取代的吳沛憶的鍾沛君、挺鍾沛君的北市主委黃呂錦茹，都被歸類在馬英九體系，去年底馬英九邀請40名中生訪台，一名女學生特別說「祝賀中國台北奪下世界棒球賽冠軍」，引發眾怒。當時吳沛憶批評馬英九「到現在還在當台灣隊的拖油瓶。」馬英九顏面無光，如今公報私仇。

溫朗東直言，政治攻防，終究有法律紅線。李孝亮不顧媽媽勸阻，一肩扛起，或許是覺得「富貴險中求」。但在司法調查面前，有罪就是有罪，李孝亮富貴未能求，先成階下囚。

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