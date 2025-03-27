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    首頁　>　政治

    竹市雙罷頻傳衝突 林志潔提醒：妨害他人行使罷免連署觸法

    陽明交大法律學者林志潔強調罷免是民主權利，呼籲大家理性溝通，勿阻擋罷免，否則恐違法。圖為新竹雙罷前往體育場連署。（林志潔提供）

    陽明交大法律學者林志潔強調罷免是民主權利，呼籲大家理性溝通，勿阻擋罷免，否則恐違法。圖為新竹雙罷前往體育場連署。（林志潔提供）

    2025/03/27 22:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）如火如荼進行，陽明交大法律學者林志潔擔任新竹雙罷總部發言人，她表示，近日發生不理性民眾挑釁罷免連署站志工團隊，已讓不少罷免連署現場對立衝突升溫，她強調罷免是民主權利，可理性對話溝通，若有暴力行為，已涉違法行為。

    林志潔說，今天（27日）她與志工團隊在科技生活館外宣講時，遭不明身分人士吼叫、並近距離拍攝。而在金山集福宮外，市議員曾資程、劉崇顯也遭遇不理性民眾，以車輛違停怠速刻意排放廢氣，甚至作勢攻擊，雙方一度爆發口角。但罷免是民主權利，尊重市民對罷免案有不同意見，但呼籲理性溝通，切勿以身試法。

    針對科技生活館的衝突，林志潔以正面方式回應，跟對方說明，正因為是法學教授，更應站出來保護我們的國家。她強調，罷免是公民權的一部分，希望社會能夠正面理解這項民主機制，盡可能便利大家行使罷免權。同時，她也提醒，尊重每一位市民的意見，但若妨害他人行使罷免連署，依《選舉罷免法》98條規定，可處5年以下有期徒刑，呼籲大家要理性，切勿觸法。

    而新竹雙罷領銜人戴振博，晚間也與林志潔前往市立體育場進行連署，希望吸引運動與散步的市民參與，而隨著雙罷行動推進，許多民眾熱情響應，但仍有部分不同意見。呼籲雙方應理性合法表達意見，避免衝突升級，共同維護民主價值。

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