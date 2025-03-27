稱央視脫稿突襲問政治題 區桂芝駁統戰言論：我統戰對岸可否？

區桂芝今（27日）出面接受訪問，指出政治題是央視脫稿問的，她就是直覺回答。（記者甘孟霖攝）

2025/03/27 12:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝日前上央視接受採訪，並批評總統賴清將中國定調「境外敵對勢力」一事，回國後卻遭到民眾檢舉「違反教育中立」。對此區桂芝今（27日）也出面說明，自己受邀去央視談教育文化，政治題是突然被問的，她也就直覺回答；至於被認為統戰言論，她則回「我是統戰言論？那我統戰對岸，這樣可不可以」？

區桂芝今於北一女校門口接受媒體聯訪表示，此次她被檢舉於公務時間接受媒體採訪，她就問人事室主任，如在校門口10分鐘受訪有違法？人事主任也頗為難，認為有模糊地帶。她說，既然造成行政困擾，民眾看了也不爽，日後說明就會選在學校下班時間，不讓學校困擾，也不讓外界認為她打著北一女招牌。

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她說，此次被央視邀請專訪，是對方提出採訪要求，說要談論傳統文化，並討論教育問題，如果要討論文化教育方面問題，不管任何媒體她都樂意。不過她也坦言，訪問的政治問題並沒有在訪綱當中，是訪問最後她才突然被問，當下就是很直覺回答。

她強調，自己教的是國文、中國文學，在上課講中國傳統文學、文化的美好，跟教育中不中立有何牴觸？她也沒在競選期間替特定政黨拉票，如果不小心在課堂談論政治，她也都是跟學生說，對於政治問題，小老百姓可以施力的地方很少，她與學生雙方都有不同想法，彼此互不干擾，上課只談文學、文化，而在外受訪也從來只說自己是「高中國文老師」，不會主動提及北一女。

區桂芝表示，自己被問到政治題當下就是反映小老百姓心聲，她想到在對岸的媽媽變成「境外敵對勢力」，那我們該怎麼辦？這對在中國有親人的族群來說，都造成非常艱難處境，該如何自處？她聯想到過去戒嚴經驗，當時她的父母與她的爺爺奶奶、外公外婆分隔兩岸超過40年，現在的氛圍讓她感覺又要重回戒嚴時代，讓她很忐忑。

對於民眾指控曾說「台灣是中國的」等語句，區桂芝表明自己立場，說她是「堂堂正正的中國人」這件事情無庸置疑，而台灣是中華民國的，他就是恪守中華民國憲法所寫，固有疆域包含台灣、大陸地區。

媒體詢問是否擔心影響教職工作？區桂芝說，自己盡忠職守在教育工作，不需要擔心，如果發生外界所擔心的狀況，那就是有問題了；她也表示，如果上級機關有明訂規定，要求老師、公務員不要上中國媒體受訪，那她也會遵守，她曾說過惡法也會遵守，而今天的受訪她也不確定是否有違法令，因此填了假單以防萬一。

媒體追問，是否覺得這樣的約談侵犯到言論自由，區桂芝認為顯然是，她認為現在網軍塑造的輿論，會讓每個人對於自己的言論自我限縮，她也顯然受到影響；至於民眾指她有統戰言論，她則回應，「我是統戰言論？那我統戰對岸，這樣可不可以」？

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