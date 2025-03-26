遭爆赴中接受統戰指令 青商會發聲明駁斥

青商會發布聲明。（圖翻攝自青商會官網）

2025/03/26 23:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際青年商會中華民國總會的大陸事務委員會，週三（26日）遭爆年初赴中與國台辦等單位接觸，還出席了中國統戰部下轄團體舉辦的活動，被要求強化台灣青年與中國的連結，中方還說要金援台青透過自媒體鼓吹紅統。對此，青商會發表聲明駁斥。

今有週刊披露，有「小陸委會」之稱的青商會大陸事務委員會今年1月赴中交流，期間出席中國統戰部所屬的幾個團體舉辦的茶敘，該活動罕見由國台辦主任宋濤親自主持，國台辦交流局長黃文濤和副局長張憲春也都出席。自稱是青商會成員的消息人士指稱，台籍社團幹部參加那場茶敘就像是去接收指令，青商會變成統戰協辦單位。

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週刊指出，中國對台統戰重點工作之一，就是鼓勵台灣青年拍影片PO網配合宣傳紅色思想，青商會此次赴中被國台辦斥責過去一年「交流」成效不彰，要求今年要達標，多多鼓勵台青從事自媒體宣揚中國，承諾以境外捐款方式補助。

面對指控，青商會26日在官網發布聲明，完整內容如下：

一、本會由18歲到40歲的青年人所組成的國際性NGO組織，建立發展領導才能、培養社會責任與增進友誼、跨足世界的平台，提供青年朋友的四大機會：個人機會、社區機會、國際機會、商業機會，並轄有37個委員會執行各項工作目標。其中「國際事務委員會」與「大陸事務委員會」均已成立超過30年，屬於四大機會中「國際機會」之範疇，對象包含重視青年發展的世界上各機構單位，議題均僅限於青年間文化之交流，無涉政治或宗教等。本會於2024承辦世界大會（JCI World Congress）在桃園舉辦，吸引全球超過120個國家4000名青年領袖暨代表語彙，提升青年人的國際視野。

二、經查：

1. 本會「大陸事務委員會」於2025年1月間由主委王植顥率領該委員會有關成員前往中國北京訪問，就青年議題與當地全國工商聯青年企業家委員會、中華全國青年聯合會等單位交流，僅就文化部分交流；訪問行程未與國台辦主任宋濤會面，亦無工作業務之政策指示等說法。

2. 本會並無旨揭內容提及之國台辦斥責過去1年交流績效不彰、要求今年務必達標，或鼓勵台青拍片上網，承諾以境外捐款方式補置等情事。

3. 本會無接受境外捐款補助之可能，基於「國際機會」與世界上各機構單位交流時，均恪遵相關法令規範，更不會任由指示獲允諾。又旨揭內容檢附攝錄影響，非本會「大陸事務委員會」於今年1月間由主委王植顥率領該委員會有關成員前往中國北京訪問時之畫面，恐有致誤認之虞，已對本會聲譽產生影響。爰聲明如上。

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