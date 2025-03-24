台中「敲羅行動」租攤遭退租質疑打壓 攤商：不想涉入政治

中六敲羅罷團批因不明惡勢力介入，致使原承租新光市場的攤位遭退租。（罷團提供）

2025/03/24 10:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免中六選區立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」今（24）日指控，原本已完成租借東區新光市場設立的罷免連署宣傳攤位，且付款租用至4月25日，卻遭「不明惡勢力」介入而退租，質疑其再度動用政治影響力打壓異己聲音，現今只能在外採取小蜜蜂方式進行連署。

對此，羅廷瑋表示，並不清楚此事；新光市場攤商則表示，沒有政治壓力，因為一開始不曉得租借是罷團才出租，他們是生意人，不想涉入政治，因此退租。

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台中市中六選區罷免羅廷瑋的敲羅行動罷團表示，原定於東區新光市場設立的罷免連署宣傳攤位，原租已付款租用至4月25日，卻遭場主臨時通知取消租約並退費。罷團質疑，背後有「不明惡勢力」介入，意圖干預民間合法行動，並譴責這類阻撓公民參政的惡質手段，批評背後惡勢力「耍官威無所不在」，質疑其再度動用政治影響力打壓異己聲音。

罷團表示，這並非首次遭遇不明勢力阻撓。過去已發生攤位物資疑似遭人惡意藏匿、破壞，以及被強行驅趕等情形，如今連依規承租的攤位也遭強制取消，顯示事件恐具系統性打壓性質。團隊並質疑，背後反對惡勢力，是否再次向市場負責人施壓。

團隊並質疑，羅廷瑋委員是否再次向市場負責人施壓，就如同先前在立院辦公室耍官威嗆醫護一樣。

罷團強調，任何藉由權勢打壓異議的行為，皆已嚴重侵害人民基本權利，尤其在合法公共場域中進行罷免宣傳，原本就是民主制度下應受保障的正當行動，卻屢遭施壓、阻撓。

敲羅行動呼籲，中西東南區市民應勇敢站出來支持罷免行動，加速完成第二階段連署。面對不明惡意，本團隊無所畏懼，唯有透過制度手段正面迎戰濫權官威，才能守護民主價值，捍衛人民行使參政權的自由不受干擾。

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