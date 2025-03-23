罷免洪孟楷二階熱情不減 短短9天突破1萬份連署

公民團體「罷洪刻不容楷」在淡水殼牌倉庫設攤連署，民眾踴躍參與。（記者羅國嘉攝）

2025/03/23 13:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免國民黨新北市立委洪孟楷的行動已進入第二階段連署，然而，隨著罷免聲勢升溫，反對者的阻撓行為也有所增加，但儘管面臨阻力，公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，短短9天內已收1萬1359份連署，未來對於民眾擔憂表態會受到攻擊或社會壓力，團隊將規劃「到府服務」，讓不便公開表態的民眾能夠透過更隱密的方式參與連署。

方柏翔指出，罷免行動自13日領件、14日正式啟動第二階段連署以來，自淡水、林口、泰山、八里、石門、三芝等六個行政區的民眾熱情參與。志工團隊透過快閃行動、定點連署站、小蜜蜂收件等多元方式，積極推動罷免工作。然而，隨著罷免聲勢升溫，反對者的阻撓行為也有所增加，近期在泰山、新市政等地發生零星衝突，甚至出現尾隨與輕微肢體碰撞的狀況。團隊已加強安全措施，包括提醒志工注意安全、配備密錄器、遇衝突時報警處理等。

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方柏翔表示，儘管面臨阻力，截至22日晚間，已累計回收1萬1359份連署書，保守估計實際數字更高。以5萬份為目標，進度已達22％，並維持在預期時程內。未來團隊將進一步強化陸戰策略，包括增加小蜜蜂行動、擴大快閃戰術，並積極聯繫尚未有連署站點的區域，以確保更多民眾能夠參與連署。

方柏翔說，在特定區域，如三芝、石門等地，由於人口較少，藍營勢力較強，部分支持罷免的民眾擔憂表態會受到攻擊或社會壓力，導致連署動能受限。因此，團隊將規劃「到府服務」，讓不便公開表態的民眾能夠透過更隱密的方式參與連署。#

公民團體「罷洪刻不容楷」在淡水三協成餅舖設攤連署，民眾踴躍參與。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」在淡水三協成餅舖設攤連署，民眾踴躍參與。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」在淡水新市鎮家樂福前設攤連署，民眾踴躍參與。（記者羅國嘉攝）

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