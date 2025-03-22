罷免羅明才、葉元之民團板橋設攤 與國民黨反罷說明會近距離對峙

罷免國民黨新北市立委羅明才、葉元之的公民團體今晚在板橋妙雲宮對面設連署攤位。（記者羅國嘉攝）

2025/03/22 22:15

〔記者羅國嘉、黃子暘、翁聿煌／新北報導〕罷免國民黨新北市立委羅明才、葉元之的公民團體今晚（22日）在板橋妙雲宮對面設連署攤位，國民黨新北市黨部當晚7點也在約150公尺介壽公園舉辦「還錢於民」政策說明會，活動時間、地點雖相近，並未發生衝突。

連署行動由罷免葉元之的「大刪元」團隊與罷免羅明才的「拔羅波」團隊聯合推動，街頭設攤宣傳、連署收件。而國民黨活動現場不少人高舉「以罷制罷」、「反對綠色恐怖」、「請總統賴清德停止賣台，不可將台積電送人」。

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「拔羅波」發言人琪琪說，罷免連署進入第二階段已經10天，目前收件數約為5000份，進度較第一階段緩慢。根據規定，羅明才的二階連署至少需要3萬份，為確保連署順利通過，團隊將目標設定為4萬多份，計畫5月10日提交最終連署書。

琪琪指出，新店地區是傳統藍營優勢選區，部分民眾擔心羅明才的地方勢力影響，而不敢公開連署。為了突破這種困境，未來會安排「行動連署車」深入石碇、坪林、烏來等偏鄉地區宣傳與收件，也會到台北市各地宣傳，加快連署進度。

新北市長侯友宜上台宣講力挺國民黨新北立委。（記者叢昌瑾攝）

國民黨活動現場民眾高舉「反對綠色恐怖」。（記者羅國嘉攝）

罷免國民黨新北市立委羅明才、葉元之公民團體在板橋區妙雲宮對面設攤，不少人參與連署。（記者羅國嘉攝）

國民黨活動現場民眾高舉「請總統賴清德停止賣台，不可將台積電送人」。（記者羅國嘉攝）

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