批民進黨想搞一黨獨裁 朱立倫：從未有民主國家罷免對付在野黨

國民黨在新北市板橋區介壽公園舉行「還錢於民」政策說明會，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫等人與遭發起罷免的新北市6席立委等人出席。（記者黃子暘攝）

2025/03/22 22:18

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨今（22）日在新北市板橋區介壽公園舉行「還錢於民」政策說明會，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫等人與遭發起罷免的新北市3席黨籍立委等人出席。侯友宜為新北6席藍委抱屈說，「財政收支劃分法」總統賴清德也說過要修法，「還錢於民」是公平正義。朱立倫說，民進黨想搞「一黨獨裁」，從未有任何民主國家用罷免對付在野黨，只有獨裁國家才用司法修理在野黨。

侯友宜、新北市副市長劉和然及藍委葉元之、洪孟楷、羅明才、林德福、張智倫、廖先翔、謝龍介、翁曉玲、朱立倫、新北市國民黨籍議長蔣根煌與黨籍市議員呂家愷等、桃園市議員凌濤等人出席活動，現場近千人，氣氛熱烈，宣講者談及預算、普發萬元現金、反廢死公投。

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侯友宜與朱立倫同框、同台挺新北藍委，侯友宜說，他最重視第一線聲音，因此每年都辦行動治理里長座談會傾聽地方，洪孟楷、廖先翔轄區遼闊，年輕立委比誰都拚；葉元之更是為板橋力拚板橋旗艦型幼兒園，「古意老實」、里長都稱讚；張智倫第一屆當選，拚命為地方服務1年，盼民眾疼惜；林德福、羅明才更是老朋友、多屆連霸，為地方爭取捷運建設與預算，若做不好怎可能連任？

侯友宜說，新北市幅員遼闊、城鄉差距大，升格十幾年，盼財劃法修法，賴清德也曾說要修財劃法，還錢於民才是公平正義，希望政府好好拚經濟而非政治。

朱立倫批評，賴清德當選只想著鬥爭、不思「家和萬事興」，造成台灣混亂，認為民進黨在國會無法做多數，想搞一黨獨裁，因此發動大罷免，去年1月選舉才結束，卻迎來台灣首次、全球民主國家首次執政黨用罷免對付在野黨、用司法修理在野黨，只有獨裁國家才會這樣做，而行政院團隊也不做事，帶著部會首長下鄉批評在野黨、罷免立委，想讓台灣亂到底。

朱立倫說，藍委爭取財劃法修法，挹注地方預算之餘也為人民看緊錢包，刪除可能被執政黨用於浪費、貪污、買媒體的少數預算，最終仍是通過台灣有史以來最高的預算，民進黨卻認為要把錢留在中央、顧政府而非顧百姓，是真正的顛倒是非。朱立倫呼籲選民支持藍委。

新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫出席「還錢於民」政策說明會。（記者黃子暘攝）

侯友宜說，洪孟楷、廖先翔轄區遼闊，年輕立委比誰都拚；葉元之更為板橋力拚板橋旗艦型幼兒園，「古意老實」、里長都稱讚。（記者黃子暘攝）

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