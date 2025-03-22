批賴士葆惡劣「對加害者無限寬容」 李明哲：罷免彰顯公民力量

人權工作者李明哲22日在台北市南昌公園宣講。（記者林承鴻攝）

2025/03/22 20:17

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」22日在北市古亭南昌公園舉行二階連署活動，邀請曾遭中國當局關押5年的人權工作者李明哲宣講。李明哲表示，中國每次軍演，賴士葆總是將原因歸咎於總統賴清德的言行，「對加害者無限的寬容」，呼籲民眾透過罷免，展現公民力量。

李明哲指出，國民黨從來不相信有「公民力量」，他們覺得所有反對國民黨的力量都只有兩種可能，一個是民眾沒有腦袋被民進黨動員、第二個就是民進黨的政治操作，國民黨從來不理解公民有公民自己的力量。李明哲說，要透過罷免告訴台灣人民，「我們不是民進黨的側翼，民進黨才應該是我們的側翼」。

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李明哲引述賴士葆最近講的話，指因為台北市遭發起罷免的五名藍委選區，大部分都是深藍選民，就算罷免掉了再選還是國民黨的人會當選。李明哲表示，如果公民罷免成功，就算未來選出來的還是國民黨，也絕對不敢像賴士葆一樣這麼惡劣，現在的第一要務，就是把不適任的賴士葆罷免掉。

李明哲表示，賴士葆有一個很壞的習慣，他「對加害者無限的寬容，對被害者無限的嚴苛」。他提到中國每次軍演，賴士葆受訪時，都將原因歸咎於總統賴清德的言行，「彷彿對岸的軍事演習是對的，而我們說台灣是獨立主權的國家是錯的」。

面對中國對台灣的侵略，李明哲說，國民黨不僅沒有批評中國政府，反而希望刪掉台灣防禦的預算，指有這種立法委員，根本不需要敵國了。

李明哲批評，國民黨公開宣告兩岸關係應高於外交關係，更說願意幫助台灣的自由民主國家是在干擾兩岸和平、煽動戰爭，令人納悶。李明哲提到許多國家國會通過決議，表示聯合國2758號決議與台灣無關，這本應是台灣人感到高興的事情，但國民黨卻認為這些國家在破壞兩岸和平。他指出，國民黨將台灣拖入國共內戰的泥淖，導致台灣外交關係無比困難，因為國民黨堅持要跟中國共產黨爭誰是「一個中國」。

人權工作者李明哲（左）與台北市議員簡舒培（右）談話。（記者林承鴻攝）

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