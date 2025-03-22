擒賊先擒王！卓榮泰拜託花蓮鄉親 把阻礙進步的障礙除掉

行政院長卓榮泰花蓮政策宣講，拿出「光劍」說明政府各項預算刪不得的原因。（記者花孟璟攝）

2025/03/22 20:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央總預算遭藍白聯手惡刪，民進黨舉辦人民是頭家政策宣講會，今天下午來到傅崐萁大本營花蓮，行政院長卓榮泰上台致詞時，台下還有民眾呼喊「擒賊先擒王」，卓榮泰更拜託鄉親「把阻礙花蓮進步、台灣民主的障礙排除掉」。

人民頭家宣講花蓮場次今天下午4點鐘開始，包括卓榮泰、民進黨秘書長林又昌、工程會主委陳金德、主計長陳淑姿、陸委會主委邱垂正、立委王義川、沈伯洋及陳培瑜、加上職棒球星陳義信與會。

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假日飛刀手陳義信一上台就痛批，預算被砍連運動員都受到影響，陳淑姿、陳金德、長林又昌、邱垂正及王義川、沈伯洋、陳培瑜等立委都上台講一輪，卓揆上台更引起鄉親熱烈歡迎，宣講時還拿出一把「光劍」幫助解說大看板上的政策資訊，就是要讓民眾看清楚。

卓榮泰說，主計長陳淑姿在立院答詢講了許多預算不能刪的原因「但很多立委都聽不懂」，他說，民進黨中央今天本來還有一場台北說明會，為了花蓮場次還延後，台下民眾則高喊「擒賊先擒王」。

卓榮泰強調，這次中央總預算遭刪除，對施政影響超大，從國防外交、內政等各方面都受影響，甚至還不合理地刪過頭，刪到超過預算變成負數！他認為，政府歲收在增加，產業要發展、地方要建設、國防要發展、交通要改善，預算當然也要增加，很多預算都刪不得。

他也舉例，國防部要增加裝備、軍購及妥善率，要增加177億元，發展無人機、飛彈要216億元，有哪個立委敢說不需要？這是台灣要向國際展現守護台灣的決心。卓榮泰還搬出廣告詞「斯斯有兩種，和平也有兩種」，一種是國家夠強、另一種是舉手投降，國家夠強才能有真正的和平。

卓榮泰指出，攸關國家建設的總預算、財政收支劃分法如何合理分配，是每個頭家主人自己的權益，當違憲違法的法案成為事實成為常態，沒人能置身事外，他希望拜託花蓮鄉親「要顧台灣、顧花蓮」，要把阻礙花蓮進步、阻礙台灣民主的障礙排除掉。

卓揆強調，去年0403花蓮地震後，他幾乎每月到花蓮關心，中央更投入近300億元在花蓮，「他不敢說這是100分的方案」，但今年1月台南嘉義地震，連南部的議員鄉親都不斷拜託中央，必須「比照花蓮0403重建方案」來重建南部。他說，最近台鐵還規劃「山嵐號」即將在四月起奔馳在花東鐵道上，要讓更多人來體驗花東之美。

民進黨人民頭家花蓮政策宣講，吸引超過4000支持者前來。（記者花孟璟攝）

民眾參加政策宣講會，現場展現熱情。（記者花孟璟攝）

卓榮泰花蓮場宣講。（記者花孟璟攝）

花蓮民眾參加政策宣講會，現場展現熱情。（記者花孟璟攝）

卓榮泰林右昌率主計長陳淑姿，工程會主委陳金德、陸委會主委邱垂正等到花蓮舉辦人民頭家政策宣講，呼籲大家掃除台灣民主的障礙。（記者花孟璟攝）

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