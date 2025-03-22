人權作家余杰駐成大授課 點出台灣3大危機

知名人權作家余杰（右）應成功大學台灣文學系教授蔣為文（左的邀請擔任駐校作家，客座講授《藍色文明與海洋國家》。（成大台語研究室提供）

2025/03/22 20:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕知名人權作家余杰應邀到成功大學台灣文學系擔任駐校作家，客座講授《藍色文明與海洋國家》，他今天（22日）與成大台文系教授蔣為文對話時指出，台灣有3大危機與挑戰，重視釘根「台灣學」教育迫不及待。

余杰指出，今日台灣正面臨大3危機與挑戰，共產極權的中國對台灣的吞併企圖，台灣自身國家認同的未完成狀態，以及中共在台灣的「在地協力者」對台灣共和憲政制度的破壞，台灣全盤接受西方左派意識形態而造成的自我弱化。

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余杰說，應對此危機與挑戰，台灣需要接受以清教秩序為根基的藍色文明的洗禮，大步邁向海洋國家願景。他也十分認同，主張釘根台灣母語的「台灣學」教育，以提升台灣人的台灣國家認同，如此才能抵抗中國共產主義的外來侵略。

余杰出生於中國四川，遭中國共產黨迫害，流亡美國，現為蒙古裔美籍作家、歷史學者、政治評論家及人權捍衛者。課程規劃的蔣為文說，課程目的是期望透過授課，帶給成大師生新的思想激蕩與觀念更新，以提供台灣母語文學發展的新視野。開課經費由蔣發太孫玉枝台語文教育基金會全額贊助。

課程為期9週共36小時，余杰以宏觀的視野，描繪自16世紀宗教改革運動以來500年的人類近代化歷程，特別關注英美、歐陸及東亞3地的不同路徑。

余杰也將解析英美清教徒傳統的核心價值（清教秩序、英美保守主義或古典自由主義），並以此批判歐陸與中國現代化失敗經驗。他認為，透過清教徒的精神及文化，才能掌握西方以宗教改革後的基督教文明為核心所建構的世界秩序，進而有效地理解近代國家興衰脈絡，反思自身社會的不足與局限。

余杰說，清教徒的歷史，對於歷經白色恐怖及黨外運動的台灣社會而言，更有著特殊的歷史情感與意義。

知名人權作家余杰應邀到成大台文系擔任駐校作家與客座講授，今天開課。（ 成大台語研究室提供）

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