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    大鬧立法院後 游智彬被爆家族28人「全靠外公寄生在台」

    立法院院會21日討論廢死公投案，因新黨副秘書長游智彬進入議場記者席引發藍綠立委口角，民進黨團立委占領主席台，吳思瑤（中）要求立法院長韓國瑜徹查其身分。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會21日討論廢死公投案，因新黨副秘書長游智彬進入議場記者席引發藍綠立委口角，民進黨團立委占領主席台，吳思瑤（中）要求立法院長韓國瑜徹查其身分。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/22 19:58

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨（21日）在立法院提案要推動反戒嚴、反廢死公投，但新黨副秘書長游智彬竟闖入議場2樓的媒體區，並開直播用「大塊呆」、「老女人」等詞彙，羞辱在場的女立委，引發爭執。不過，游智彬今（22日）則被踢爆，全家28名中國人，竟全靠他的外公寄生留在台灣。

    游智彬昨日在立法院大鬧，不僅綠、白立委被他羞辱過一輪，連現場的國會助理、媒體也遭殃。游智彬今日遭起底在2023年《中評社》的專訪中透漏，他的外公遊亞慶是出身於桃園龍潭的大地主家庭，在1947年第2次國共內戰時，被國民黨徵調到大陸打仗並滯留於大陸，直到兩岸開放後全家28口花了幾年的時間，才陸續從福建遷回台灣團圓。

    遊智彬提到，在台籍老兵可以返台之後，遊亞慶相隔了40年才終於回台探望，且在1992年決定遷居台灣後，遊亞慶花了幾年的時間，就把一家四男二女與孫輩28人，全部都遷回台灣。此文今日在網路上廣泛被流傳，網紅「486先生」陳延昶也傻眼並轉發文章直呼，「真的假的？」

    新黨副秘書長游智彬。（資料照）

    新黨副秘書長游智彬。（資料照）

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